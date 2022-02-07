Розница: Как пользоваться смартфоном Apple не покупая его?

MForum.ru

Розница: Как пользоваться смартфоном Apple не покупая его?

07.02.2022, MForum.ru

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Такую возможность предоставляют компания МТС вместе с Forward Leasing в рамках услуги МТС Upgrade. Смысл услуги очень прост - вместо того, чтобы покупать смартфон Apple, абонент может бесплатно получить его и пользоваться аппаратом на условиях выплаты ежемесячной суммы, размер которой составляет от 3 тысяч рублей. Точная сумма зависит от выбранной модели, например, для iPhone 13 Pro - это 6249 рублей в месяц.

 

 

За один год выплаты составляют 60% от цены устройства. У клиента появляется возможность сделать апгрейд на новую модель, также по подписной модели. Получается, что если каждый год менять смартфон на новый, экономия составит 40% от цены.

Есть и альтернатива, вместо замены смартфона на новую модель, можно выкупить смартфон в собственность, причем как именно это сделать опять же решает клиент - либо гасит остаток суммы сразу, либо продолжает выплаты по графику, пока они не погасят стоимость устройства.

Воспользоваться программой MTC Upgrade можно в любом собственном магазине-салоне МТС. В программу входят почти все актуальные модели iPhone - от iPhone 13 Pro Max до iPhone SE.

Заявку на участие в программе МТС Upgrade можно оставить в любом магазине МТС или на сайте forward-leasing.ru. При оформлении через сайт, процесс займет буквально несколько минут. Если заявка будет одобрена, останется выбрать на карте любой собственный магазин МТС и зайти в него за вашим новым iPhone, все необходимые документы оформляются в электронном виде. Пользователем сервиса может стать абонент любого оператора, при условии что ему больше 18 лет и российское гражданство.

Платить за смартфон можно банковской картой в личном кабинете на сайте forward-leasing.ru или через мобильное приложение Forward.

«Для Forward начало работы с таким крупным партнером, как МТС — важная веха в развитии нашего уникального продукта подписки на базе лизинга. Теперь прикоснуться к новому легкому способу получения и апгрейда гаджетов можно в более чем 3400 салонах МТС по всей стране. В розничной сети МТС покупателя всегда встретят специалисты, которые помогут определиться с выбором, расскажут подробнее о программе МТС Upgrade и помогут оформить заявку», — отметил генеральный директор компании Forward Leasing Алексей Гуров.

«МТС Upgrade — один из самых удобных способов использования популярных гаджетов. Ежемесячная плата за подписку будет почти вдвое меньше обычного платежа по рассрочке. А возможность ежегодной бесплатной замены на новый смартфон понравится покупателям, которые привыкли всегда иметь актуальные девайсы в своем распоряжении. Мы верим в успех сервиса и будем делать программу еще доступнее и удобнее», — отметил генеральный директор Розничной сети МТС Фарид Камалов.

Отвечу на некоторые вопросы, которые могли у вас возникнуть:

Можно ли вернуть смартфон в течение первого года пользования?

Да, может с заменой на новый смартфон.

Можно ли выкупить смартфон в любой момент времени?

Да. Заплатить останется остаточную стоимость смартфона.

Я бы принял участие в программе, но меня интересуют смартфоны других производителей. Они будут участвовать в программе?

Да, в ближайшие недели (1-2 месяца) планируется включить в программу также смартфоны Samsung, позднее - ряд смартфонов других брендов, а также добавить товары и других категорий.

Можно ли застраховать смартфон?

При покупке подписки, оформляется страховка экрана. Она позволяет один раз в течение года заменить разбитый дисплей без дополнительной платы.

Зачем это МТС?

В компании уверены, что снижение ценового барьера при покупке смартфона поможет компании продать больше топовых моделей. И с этим трудно поспорить, поскольку я уверен, что лизинговая схема безусловно найдет своих пользователей.

пресс-релиз МТС

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теги: розница лизинг МТС услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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