Итоги: МегаФон утверждает, что LTE сети запущены компанией во всех 83 российских регионах

01.09.2017, MForum.ru

МегаФон заявляет о запуске сетей 4G/LTE во всех 83 регионах России (наконец, догнали МТС). Таким образом, за прошедший период компания обеспечила покрытие LTE в Воронежской области, Коми республике, Ненецком АО и на Чукотке.

Судя по карте покрытия, присутствие МегаФон в Воронеже пока что весьма скромное, а в области его встретить проблематично.

В Коми МегаФон также присутствует далеко не во всяком населенном пункте.

В Нарьян-Маре покрытия LTE на карте МегаФон обнаружить не удалось. Не нашлось его следов и на карте покрытия оператора на Чукотке. Даже в Анадыре. Так что верить или нет заявлению компании о 83 регионах присутствия - решайте сами.

Также компания утверждает, что каждая из более 33 тысяч базовых станций LTE подключена каналом не менее 1000 Мбит/c. Во всяком случае такой вывод напрашивается из заявления в пресс-релизе: "В 2017 году «МегаФон» завершил полномасштабную модернизацию сети 4G, расширив пропускную способность каналов транспортной сети до 1000 Мбит/с на каждую базовую станцию". Не знаю, как вы, а я не склонен верить и этому заявлению компании.

В сети МегаФон обслуживается 12,7 млн мобильных устройств с поддержкой 4G/LTE. То есть проникновение абонентских устройств с LTE остается невысоким - 16,7%. На долю этих устройств приходится 52,6% всего трафика в сети. Доля смартфонов с LTE в продажах компании - 60%, что означает, что нагрузка на сеть компании будет быстро расти и если она не станет инвестировать достаточные средства в дальнейшее развитие сети, качество услуг мобильного ШПД может ощутимо сократиться.

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Пресс-релиз компании:

1 сентября 2017 г., Москва. "МегаФон" сообщает о покрытии сетями 4G/LTE всех регионов России, где представлена сеть оператора. Сеть четвертого поколения доступна в 83 субъектах РФ, установлено более 33 000 базовых станций 4G.

В 2017 году «МегаФон» завершил полномасштабную модернизацию сети 4G, расширив пропускную способность каналов транспортной сети до 1000 Мбит/с на каждую базовую станцию и увеличив максимальную скорость скачивания данных на 4G-устройствах пользователей до 120 Мбит/с. В августе 2017 года компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию сеть гигабитного LTE (Gigabit LTE).

Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». По итогам 2 квартала 2017 года интернет-трафик на одного абонента «МегаФон» вырос в 1,5 раза до 6029 Мб.

В сети оператора сегодня зарегистрировано 12,7 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G. LTE трафик вырос за год в два раза, на его долю приходится уже больше половины всего трафика передачи данных в сети. Сегодня «МегаФон» запускает сети LTE по всей стране, чтобы уже завтра приступить к развертыванию сетей пятого поколения.

«МегаФон» первым из российских операторов запустил сеть четвертого поколения (LTE), а также сеть LTE Advanced, ставшую на момент запуска самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Сейчас «МегаФон» предоставляет услуги LTE Advanced в 29 регионах России.

Распространение 4G сети обеспечивают также растущие продажи смартфонов с поддержкой 4G в салонах «МегаФона». По итогам 2 квартала 2017 года продажи 4G смартфонов выросли почти в 2 раза по сравнению с годом ранее. Сейчас более 60% продаваемых смартфонов поддерживают 4G, год назад лишь четверть.

Самые продаваемые 4G-смартфоны в рознице в 1 полугодии 2017 год:

Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE

Micromax Canvas Pace Q415 LTE

Apple iPhone 5s 16GB

«МегаФон» также продолжает расширять зону покрытия 4G роуминга. На данный момент по LTE роумингу оператор сотрудничает со 153 операторами в 94 странах.

Технология LTE позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

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теги: развитие сетей