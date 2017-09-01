Итоги: МегаФон утверждает, что LTE сети запущены компанией во всех 83 российских регионах

MForum.ru
01.09.2017,
МегаФон заявляет о запуске сетей 4G/LTE во всех 83 регионах России (наконец, догнали МТС). Таким образом, за прошедший период компания обеспечила покрытие LTE в Воронежской области, Коми республике, Ненецком АО и на Чукотке.
Судя по карте покрытия, присутствие МегаФон в Воронеже пока что весьма скромное, а в области его встретить проблематично.
В Коми МегаФон также присутствует далеко не во всяком населенном пункте.
В Нарьян-Маре покрытия LTE на карте МегаФон обнаружить не удалось. Не нашлось его следов и на карте покрытия оператора на Чукотке. Даже в Анадыре. Так что верить или нет заявлению компании о 83 регионах присутствия - решайте сами.
Также компания утверждает, что каждая из более 33 тысяч базовых станций LTE подключена каналом не менее 1000 Мбит/c. Во всяком случае такой вывод напрашивается из заявления в пресс-релизе: "В 2017 году «МегаФон» завершил полномасштабную модернизацию сети 4G, расширив пропускную способность каналов транспортной сети до 1000 Мбит/с на каждую базовую станцию". Не знаю, как вы, а я не склонен верить и этому заявлению компании.
В сети МегаФон обслуживается 12,7 млн мобильных устройств с поддержкой 4G/LTE. То есть проникновение абонентских устройств с LTE остается невысоким - 16,7%. На долю этих устройств приходится 52,6% всего трафика в сети. Доля смартфонов с LTE в продажах компании - 60%, что означает, что нагрузка на сеть компании будет быстро расти и если она не станет инвестировать достаточные средства в дальнейшее развитие сети, качество услуг мобильного ШПД может ощутимо сократиться.
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Пресс-релиз компании:
1 сентября 2017 г., Москва. "МегаФон" сообщает о покрытии сетями 4G/LTE всех регионов России, где представлена сеть оператора. Сеть четвертого поколения доступна в 83 субъектах РФ, установлено более 33 000 базовых станций 4G.
В 2017 году «МегаФон» завершил полномасштабную модернизацию сети 4G, расширив пропускную способность каналов транспортной сети до 1000 Мбит/с на каждую базовую станцию и увеличив максимальную скорость скачивания данных на 4G-устройствах пользователей до 120 Мбит/с. В августе 2017 года компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию сеть гигабитного LTE (Gigabit LTE).
Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это, в том числе, заслуга «МегаФона». По итогам 2 квартала 2017 года интернет-трафик на одного абонента «МегаФон» вырос в 1,5 раза до 6029 Мб.
В сети оператора сегодня зарегистрировано 12,7 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G. LTE трафик вырос за год в два раза, на его долю приходится уже больше половины всего трафика передачи данных в сети. Сегодня «МегаФон» запускает сети LTE по всей стране, чтобы уже завтра приступить к развертыванию сетей пятого поколения.
«МегаФон» первым из российских операторов запустил сеть четвертого поколения (LTE), а также сеть LTE Advanced, ставшую на момент запуска самой быстрой коммерческой мобильной сетью в мире. Сейчас «МегаФон» предоставляет услуги LTE Advanced в 29 регионах России.
Распространение 4G сети обеспечивают также растущие продажи смартфонов с поддержкой 4G в салонах «МегаФона». По итогам 2 квартала 2017 года продажи 4G смартфонов выросли почти в 2 раза по сравнению с годом ранее. Сейчас более 60% продаваемых смартфонов поддерживают 4G, год назад лишь четверть.
Самые продаваемые 4G-смартфоны в рознице в 1 полугодии 2017 год:
«МегаФон» также продолжает расширять зону покрытия 4G роуминга. На данный момент по LTE роумингу оператор сотрудничает со 153 операторами в 94 странах.
Технология LTE позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.
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теги: развитие сетей
© Алексей Бойко,
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