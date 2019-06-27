Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии

27.06.2019, MForum.ru

Компания LG официально представила смартфоны линейки W. Новинки нацелены на рынок Индии и, если верить слухам, их настоящим производителем является компания Micromax.

Базовая модель , LG W10, оснащена 6,19-дюймовым дисплеем разрешением HD, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

LG W30 оснащен немного более крупным экраном (6,26 дюйма, разрешение тоже самое) и аналогичной аппаратной платформой. Его фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, тыловая строенная – 12+13+2 Мп. Цена LG W10 и W30 составляет 8 999 и 9999 рупий. Данные о международном релизе пока не сообщатся. Также нет подробностей о релизе LG W30 Pro, который оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а также камерой в конфигурации 13+8+5 Мп.