Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии

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Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии

27.06.2019, MForum.ru

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Компания LG официально представила смартфоны линейки W. Новинки нацелены на рынок Индии и, если верить слухам, их настоящим производителем является компания Micromax.

Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии

Базовая модель , LG W10, оснащена 6,19-дюймовым дисплеем разрешением HD, чипсетом MediaTek Helio P22, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Тыловая камера сдвоенная, 13+5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.

Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии

LG W30 оснащен немного более крупным экраном (6,26 дюйма, разрешение тоже самое) и аналогичной аппаратной платформой. Его фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, тыловая строенная – 12+13+2 Мп. Цена LG W10 и W30 составляет 8 999 и 9999 рупий. Данные о международном релизе пока не сообщатся. Также нет подробностей о релизе LG W30 Pro, который оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, а также камерой в конфигурации 13+8+5 Мп.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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