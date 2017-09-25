Анонсы: Micromax Selfie 3 с 16 Мп фронтальной камерой представлен официально

MForum.ru
25.09.2017,
Спустя всего два месяца после анонса смартфона Selfie 3 компания Micromax представила приемника этой модели. Относительно предшественника обновлений достаточно много, что и обуславливает более высокую цену Micromax Selfie 3.
В соответствии с позиционированием модели, в Micromax Selfie 3 много внимания уделено фронтальной камере. В Micromax Selfie 3 оснащен 16 Мп сенсором Samsung с портретным режимом и технологией Super Pixel, позволяющий получать снимки разрешением 52 Мп. Естественно для фронтальной камеры предусмотрена и вспышка. На задней панели Micromax Selfie 3 разместились сканер отпечатка пальца и 13 Мп камера.
Диагональ дисплея Micromax Selfie 3 составляет 5 дюймов. Таким образом, новинка немного компактнее, чем Selfie 2, который был оснащен 5,2-дюймовым экраном. Однако разрешение дисплея Micromax Selfie 3 выросло до FullHD (1920x1080 точек), тогда как Selfie 2 оснащен дисплеем разрешением 1280х720 точек. Внутри Micromax Selfie 3 нашлось место для Snapdragon 435, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, аккумулятору емкостью 3000 мАч и двум SIM-слотам. ОС – Android 7.0 Nougat из коробки. Цена Micromax Selfie 3 – 11 999 индийских рупий ($185), продажи на домашнем рынке уже начались.
© Антон Печеровый,
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