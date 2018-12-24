Анонсы: Infinity N11 и Infinity N12 — первые смартфоны Micromax с вырезом в экране

24.12.2018, MForum.ru

Индийская компания Micromax выпустила смартфоны Infinity N11 и Infinity N12, которые стали первыми устройствами этого производителя с вырезом в экране. Внешне и технически оба аппарат достаточны похожи, отличия лишь в объеме памяти.

В активе Micromax Infinity N11 и Infinity N12 присутствуют 6,19-дюймовые дисплеи разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P22, 16 Мп фронтальные камеры, связка из 13 и 5 Мп камер на задней панели и аккумуляторы емкостью 4000 мАч. В части памяти Infinity N11 оснащен 2 Гб, а Infinity N12 - 3 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти одинаков — 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. ОС из коробки— Android Oreo, но в ближайшие недели Micromax обещает обновить ее до Android 9 Pie.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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