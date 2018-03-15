Анонсы: Micromax Bharat 5 Pro – недорогой смартфон с емким аккумулятором

15.03.2018, MForum.ru

Индийская компания Micromax официально анонсировала смартфон Bharat 5 Pro, оцененный в 7999 индийских рупий. Как и предыдущее устройство серии, Micromax Bharat 5 Pro получил емкий аккумулятор и привлекательную цену в 7 999 индийских рупий

Анонс новинки на индийском рынке совпал с релизом в этой стране смартфона Xiaomi Redmi 5. С учетом схожей цены новинки можно рассматривать как конкурентов. Однако Micromax Bharat 5 Pro оснащен дисплеем с классическим соотношением сторон (5,2 дюйма, 1280х720 точек), тогда как экран Xiaomi Redmi 5 выполнен в формате 18:9. Зато в активе этой новинки присутствует батарея емкостью 5000 мАч, тогда как Xiaomi Redmi 5 оснащен аккумулятором на 3300 мАч. Внутри Micromax Bharat 5 Pro нашлось место для 4-ядерного 64-разрядного 1,3 ГГц процессора MediaTek, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой камере, 8 Мп сэлфи-камере с функций Face Unlock и ОС Android Nougat. Но Micromax Bharat 5 Pro лишен дактилоскопического сенсора, что с учетом ростом популярности мобильных платежей может быть серьезным недостатком.