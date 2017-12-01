Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч

01.12.2017, MForum.ru

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Компания Micromax анонсировала запуск следующего поколения смартфонов бюджетной серии Bharat. На рынке Индии устройства серии пользуются заслуженной популярностью, а объемы их продаж за последние полгода превысили 3 миллиона штук. По планам производителя к марту 2018 года им удастся реализовать еще 6 миллионов устройств.

Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч

Впрочем, спецификации Micromax Bharat 5 достаточно скромные. Ключевая «фишка» новинки – аккумулятор емкостью 5000 мАч. Для Индии использование столь мощных АКБ не является прихотью владельцев – во многих населенных пунктах жители сталкиваются с периодическим отключениями электроэнергии. Спецификации Micromax Bharat 5 включают в себя 4-ядерный 1,3 ГГц процессор MediaTek, 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и две 5 Мп камеры со вспышкой (для тыловой камеры поддерживается эффект Боке). Диагональ IPS-экрана – 5,2 дюйма. ОС – Android 7.0 Nougat. Цена Micromax Bharat 5 составит всего лишь $86.

Анонсы: Micromax Bharat 5 – смартфон для бюджетного сегмента с АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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