LTE: Билайн о трендах в области 4G/LTE - без сюрпризов

MForum.ru

LTE: Билайн о трендах в области 4G/LTE - без сюрпризов

06.02.2018, MForum.ru

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Ожидаемо вырос объем потребленного абонентами интернет-трафика. Несмотря на отмену безлимитов, в 2017 году объем трафика, который прошел через сети LTE вырос почти втрое (в 2.8 раза) год к году. Это обеспечило рост доли LTE во всем объеме трафика на 17%. К сожалению, оператор не сообщил, абсолютное значение этой доли. Зато есть данные по выручке - доля выручки от абонентов с LTE-устройством в общей выручке от передачи данных в 2017 году выросла до 48%. Так что можно предположить, что доля трафика LTE заметно больше 50%.

Билайн LTE 2017

Почему растут перечисленные цифры? Ответ вполне очевиден - в 2017 году Билайн расширял сеть LTE, включая и запуски в новых регионах, кроме того, пользователи постепенно обновляли парк своих устройств и многие при этом делали выбор в пользу смартфонов с поддержкой LTE. Эти процессы продолжатся и в 2018 году, так что можно смело прогнозировать продолжение роста.

Билайн отмечает, что выросло число “активных потребителей трафика”, почти вдвое год к году (в 1.8 раз). Что же, по мере роста возможностей смартфонов, все больше людей приобщаются к удобствам пользования самыми разнообразными мобильными приложениями. Да и Youtube c Instagram в 2017 году изрядно прибавили в популярности.

Сети LTE ВымпелКом по данным компании работают в 79 регионах России. В зоне покрытия - около 2/3 населения страны.

Если расставить российские города по максимуму потребления LTE-трафика, то получится следующее:

  1. Москва
  2. С.Петербург
  3. Ставрополь
  4. Казань
  5. Краснодар
  6. Владивосток
  7. Самара
  8. Ростов-на-Дону
  9. Грозный
  10. Калининград

Было бы конечно интересно отнести суммарный трафик на город к числу его жителей, получив потребление трафика на душу населения, но таких данных оператор не представил.

Если говорить о популярности тех или иных сервисов, топ получается таким:

  1. Видеохостинги
  2. Соцсети
  3. Мессенджеры
  4. Мобильные игры
  5. Музыкальные сервисы
  6. Онлайн-кинотеатры
  7. Навигаторы

Число устройств с поддержкой LTE на руках у пользователей выросло в 2017 году на 13.7% (а трафик, напомню, в 2.8 раз!). В основном за счет роста доли смартфонов.

Самые популярные бренды

  1. Samsung
  2. Apple
  3. Xiaomi
  4. Huawei
  5. Lenovo

Планшеты уже не пользуются прежней популярностью, в них наигрались, поняли ограниченность их применения. Соответствующий топ по брендам

  1. Apple
  2. Samsung
  3. Lenovo
  4. Irbis
  5. Huawei

По проникновению LTE-смартфонов в 2017 году лидировали:

  1. Москва
  2. Магадан
  3. Южно-Сахалинск
  4. Санкт-Петербург
  5. Сочи
  6. Калининград
  7. Якутск
  8. Казань
  9. Элиста
  10. Владивосток

Топ-городов по проникновению LTE-планшетов выглядел следующим образом:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Южно-Сахалинск
  4. Калининград
  5. Сочи
  6. Магадан
  7. Тюмень
  8. Сургут
  9. Мурманск
  10. Самара

Если говорить о форм-факторе устройств с поддержкой LTE, то лидируют фаблеты. В целом продажи смартфонов с LTE в 2017 году выросли на 40%, во-многом, за счет роста спроса на смартфоны с большой диагональю экрана.

Покупки смартфонов с LTE cтимулировало также снижение средней цены смартфона, средняя цена снизилась до 10 тыс. рублей, тогда как в 2017 году она достигала 11.4 тыс. руб., а в 2015 году - 17.3 тыс. руб. Бюджетные смартфоны с LTE можно было приобрести за 2990 руб.

Наиболее популярными были смартфоны следующих брендов

  1. Samsung
  2. Micromax
  3. Apple
  4. 4Good
  5. Oysters

Этот топ, конечно, не отражает общероссийскую ситуацию, на результаты в немалой степени влияют договоренности розницы оператора с теми или иными брендами. То же можно сказать и о топе планшетов.

Топ брендов планшетов с LTE

  1. Digma
  2. Lenovo
  3. Irbis
  4. Prestigio
  5. Oysters

В целом остается констатировать, что технология LTE является зрелой и в 2018 году будет обеспечивать оператору основные доходы от мобильного трафика.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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