LTE: Билайн о трендах в области 4G/LTE - без сюрпризов

06.02.2018, MForum.ru

Ожидаемо вырос объем потребленного абонентами интернет-трафика. Несмотря на отмену безлимитов, в 2017 году объем трафика, который прошел через сети LTE вырос почти втрое (в 2.8 раза) год к году. Это обеспечило рост доли LTE во всем объеме трафика на 17%. К сожалению, оператор не сообщил, абсолютное значение этой доли. Зато есть данные по выручке - доля выручки от абонентов с LTE-устройством в общей выручке от передачи данных в 2017 году выросла до 48%. Так что можно предположить, что доля трафика LTE заметно больше 50%.

Почему растут перечисленные цифры? Ответ вполне очевиден - в 2017 году Билайн расширял сеть LTE, включая и запуски в новых регионах, кроме того, пользователи постепенно обновляли парк своих устройств и многие при этом делали выбор в пользу смартфонов с поддержкой LTE. Эти процессы продолжатся и в 2018 году, так что можно смело прогнозировать продолжение роста.

Билайн отмечает, что выросло число “активных потребителей трафика”, почти вдвое год к году (в 1.8 раз). Что же, по мере роста возможностей смартфонов, все больше людей приобщаются к удобствам пользования самыми разнообразными мобильными приложениями. Да и Youtube c Instagram в 2017 году изрядно прибавили в популярности.

Сети LTE ВымпелКом по данным компании работают в 79 регионах России. В зоне покрытия - около 2/3 населения страны.

Если расставить российские города по максимуму потребления LTE-трафика, то получится следующее:

Москва С.Петербург Ставрополь Казань Краснодар Владивосток Самара Ростов-на-Дону Грозный Калининград

Было бы конечно интересно отнести суммарный трафик на город к числу его жителей, получив потребление трафика на душу населения, но таких данных оператор не представил.

Если говорить о популярности тех или иных сервисов, топ получается таким:

Видеохостинги Соцсети Мессенджеры Мобильные игры Музыкальные сервисы Онлайн-кинотеатры Навигаторы

Число устройств с поддержкой LTE на руках у пользователей выросло в 2017 году на 13.7% (а трафик, напомню, в 2.8 раз!). В основном за счет роста доли смартфонов.

Самые популярные бренды

Samsung Apple Xiaomi Huawei Lenovo

Планшеты уже не пользуются прежней популярностью, в них наигрались, поняли ограниченность их применения. Соответствующий топ по брендам

Apple Samsung Lenovo Irbis Huawei

По проникновению LTE-смартфонов в 2017 году лидировали:

Москва Магадан Южно-Сахалинск Санкт-Петербург Сочи Калининград Якутск Казань Элиста Владивосток

Топ-городов по проникновению LTE-планшетов выглядел следующим образом:

Москва Санкт-Петербург Южно-Сахалинск Калининград Сочи Магадан Тюмень Сургут Мурманск Самара

Если говорить о форм-факторе устройств с поддержкой LTE, то лидируют фаблеты. В целом продажи смартфонов с LTE в 2017 году выросли на 40%, во-многом, за счет роста спроса на смартфоны с большой диагональю экрана.

Покупки смартфонов с LTE cтимулировало также снижение средней цены смартфона, средняя цена снизилась до 10 тыс. рублей, тогда как в 2017 году она достигала 11.4 тыс. руб., а в 2015 году - 17.3 тыс. руб. Бюджетные смартфоны с LTE можно было приобрести за 2990 руб.

Наиболее популярными были смартфоны следующих брендов

Samsung Micromax Apple 4Good Oysters

Этот топ, конечно, не отражает общероссийскую ситуацию, на результаты в немалой степени влияют договоренности розницы оператора с теми или иными брендами. То же можно сказать и о топе планшетов.

Топ брендов планшетов с LTE

Digma Lenovo Irbis Prestigio Oysters

В целом остается констатировать, что технология LTE является зрелой и в 2018 году будет обеспечивать оператору основные доходы от мобильного трафика.

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