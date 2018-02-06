LTE: Билайн о трендах в области 4G/LTE - без сюрпризов

MForum.ru
06.02.2018,
Ожидаемо вырос объем потребленного абонентами интернет-трафика. Несмотря на отмену безлимитов, в 2017 году объем трафика, который прошел через сети LTE вырос почти втрое (в 2.8 раза) год к году. Это обеспечило рост доли LTE во всем объеме трафика на 17%. К сожалению, оператор не сообщил, абсолютное значение этой доли. Зато есть данные по выручке - доля выручки от абонентов с LTE-устройством в общей выручке от передачи данных в 2017 году выросла до 48%. Так что можно предположить, что доля трафика LTE заметно больше 50%.
Почему растут перечисленные цифры? Ответ вполне очевиден - в 2017 году Билайн расширял сеть LTE, включая и запуски в новых регионах, кроме того, пользователи постепенно обновляли парк своих устройств и многие при этом делали выбор в пользу смартфонов с поддержкой LTE. Эти процессы продолжатся и в 2018 году, так что можно смело прогнозировать продолжение роста.
Билайн отмечает, что выросло число “активных потребителей трафика”, почти вдвое год к году (в 1.8 раз). Что же, по мере роста возможностей смартфонов, все больше людей приобщаются к удобствам пользования самыми разнообразными мобильными приложениями. Да и Youtube c Instagram в 2017 году изрядно прибавили в популярности.
Сети LTE ВымпелКом по данным компании работают в 79 регионах России. В зоне покрытия - около 2/3 населения страны.
Если расставить российские города по максимуму потребления LTE-трафика, то получится следующее:
Было бы конечно интересно отнести суммарный трафик на город к числу его жителей, получив потребление трафика на душу населения, но таких данных оператор не представил.
Если говорить о популярности тех или иных сервисов, топ получается таким:
Число устройств с поддержкой LTE на руках у пользователей выросло в 2017 году на 13.7% (а трафик, напомню, в 2.8 раз!). В основном за счет роста доли смартфонов.
Самые популярные бренды
Планшеты уже не пользуются прежней популярностью, в них наигрались, поняли ограниченность их применения. Соответствующий топ по брендам
По проникновению LTE-смартфонов в 2017 году лидировали:
Топ-городов по проникновению LTE-планшетов выглядел следующим образом:
Если говорить о форм-факторе устройств с поддержкой LTE, то лидируют фаблеты. В целом продажи смартфонов с LTE в 2017 году выросли на 40%, во-многом, за счет роста спроса на смартфоны с большой диагональю экрана.
Покупки смартфонов с LTE cтимулировало также снижение средней цены смартфона, средняя цена снизилась до 10 тыс. рублей, тогда как в 2017 году она достигала 11.4 тыс. руб., а в 2015 году - 17.3 тыс. руб. Бюджетные смартфоны с LTE можно было приобрести за 2990 руб.
Наиболее популярными были смартфоны следующих брендов
Этот топ, конечно, не отражает общероссийскую ситуацию, на результаты в немалой степени влияют договоренности розницы оператора с теми или иными брендами. То же можно сказать и о топе планшетов.
Топ брендов планшетов с LTE
В целом остается констатировать, что технология LTE является зрелой и в 2018 году будет обеспечивать оператору основные доходы от мобильного трафика.
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© Алексей Бойко,
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