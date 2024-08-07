Анонсы: Представлен дешевый смартфон Lava Yuva Star с Android 14 Go

07.08.2024, MForum.ru

Lava анонсировала новый смартфон серии Yuva. Lava Yuva Star адресован аудитории, которая покупает смартфон впервые и хочет получить устройство с актуальной версией Android по минимальной цене.

Lava Yuva Star оснащен 6,75-дюймовый дисплеем разрешением HD+. В вырезе экрана находится 5 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представляет собой связку 13 Мп основного сенсора с вспомогательным сенсором, разрешение и назначение которого производитель не уточнил.

Основа аппаратной платформы SoC Unisoc 9863A, дополненный 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Программная часть Android 14 Go, без предустановленных сторонних приложений. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, но максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор на боковом торце.

Lava Yuva Star выпускается в белом, черном и лавандовом цветах по цене 6499 индийских рупий (80 долларов США/70 евро). Он доступен в Индии в розничных магазинах и на официальном сайте производителя.