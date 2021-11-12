Спорт: МегаФон и Аэрофлот поддержат российскую сборную в Хорватии

MForum.ru
12.11.2021,
МегаФон и Аэрофлот организуют спецрейс для 180 любителей футбола в хорватский Сплит. Здесь 14-го ноября состоится решающий матч отборочного турнира чемпиона мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии.
Поддержать команду летят легенды российского футбола – Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Алексей Смертин, а также болельщики, в том числе абоненты МегаФона, участвовавшие в конкурсах компании, и популярные блогеры.
«МегаФон – многолетний стратегический партнер российского футбола и телеком-партнер российской сборной. В текущей ситуации в связи с ограничениями у болельщиков всё меньше возможностей сопровождать команду на внешних играх. Мы понимаем ценность поддержки для сборной, поэтому вместе с Аэрофлотом организовали этот рейс, чтобы дать возможность фанатам футбола поддержать свою команду во время решающего матча», – прокомментировал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
«Аэрофлот традиционно поддерживает российский спорт, – отмечает заместитель генерального директора по стратегии, сервису и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей Панов. – На протяжении многих лет мы были партнёрами РФС и перевозили сборную России по футболу. Отрадно, что в непростой период пандемии мы можем подарить российским болельщикам частичку глобального спортивного праздника. Надеемся, что крылья Аэрофлота принесут удачу нашей сборной, а энергетика и драйв болельщиков придадут сил в решающей схватке».
Решающий матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в 17:00 (по мск) на стадионе «Полюд», вмещающем 35 тысяч зрителей. Победа в итоговом матче отборочного чемпионата позволит сборной России выйти в финальный этап чемпионата мира напрямую – с первого места в группе.
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теги: Мегафон спорт поддержка спорта
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