Итоги квартала: Сергей Солдатенков, «МегаФон хочет участвовать в цифровой политике государства»

15.03.2018, MForum.ru

Встречу компании «МегаФон» с журналистами, посвященную итогам 2017 года и 4q2017 открыл Сергей Солдатенков, гендиректор «МегаФон». Он показал слайд, который должен был свидетельствовать об успешном для МегаФон годе.

Также г-н Солдатенков пояснил причины хорошего настроения, которое, по его словам, царит сейчас в среде топ-менеджеров компании. В его формулировке: «Всё, что мы планировали год назад у себя внутри, ставили цели, задачи, практически всё мы выполнили. Очень приятно, когда достигаешь того, что планировал».

Давайте попробуем разделить радость гендиректора компании.

Новая стратегия

Одним из важнейших свершений 2017 года гендиректор компании считает желание «посмотреть на телеком-рынок с другой стороны». Это он так напомнил о новой стратегии компании, которую непатриотично презентовали инвесторам в мае 2017 года в Лондоне.

Снижение капловжений

Г-н Солдатенков отметил, что в компании есть понимание, что для того, чтобы идти в 5G, необходимы деньги, инвестиции.

Наверное, именно поэтому в 2017 году компания снизила капиталовложения в развитие существующих сетей 2G, 3G, LTE. С 65 млрд в 2016 году до 56 млрд в 2017 году? Стоит предположить, что таким образом компания аккумулирует ресурсы перед прыжком в 5G? Вот только распространенный в мире подход подразумевает, что для успешного развития 5G требуются мощные сети 4G/LTE. Симптоматично и то, что говоря о планах компании на 2018 год Сергей Солдатенков не пообещал нам запуск 5G-NR. Возможно просто не счел нужным упомянуть, или же в МегаФон пока к этому не готовы. Напомню, что ведущие операторы мира такие запуски обещают, пусть они и будут ограниченными по географии и спектру предлагаемых устройств.

Отказ от безлимитов и активное наращивание пакетирования

Также г-н Солдатенков поведал, что в компании понимали, что пора уходить от «нерациональной ценовой конкуренции», но осознавали, что это может не получиться. Тем не менее МегаФон начал делать шаги по «оздоровлению рынка», отказываясь от безлимитных тарифов.

У меня в связи с этим возник вопрос – кто, как не мегафоновский бренд Yota долгие годы культивировал у абонентов компании идею, что тарифы должны быть безлимитными, что это основа основ и конкурентная идея? За эти годы всем операторам стало понятно, что с плоскими тарифами денег не заработать, а пакеты, это новый Клондайк. Наконец, дошло и до МегаФона. Это хорошо для бизнеса компании, пусть и не радует абонентов.

Другим фактором оздоровления рынка г-н Солдатенков считает пакетные тарифы «Включайся!». Понятно, что для бизнеса МегаФона пакеты удобны, так как они дают возможность продавать ресурсы сети дороже. Главное, не оставлять абонентам особого выбора – пусть выбирают между пакетами и пакетами, благо МегаФон подсластил пилюлю обширным выбором среднеценовых пакетов в тарифе «Включайся!».

Можно говорить о следовании МегаФона за успешными ходами конкурентов, все знают, какой оператор выступил передовиком по внедрению пакетной темы на российский телеком рынок.

После предпринятых усилий, МегаФон «почувствовал себя намного увереннее, чем раньше», - сообщил Сергей Солдатенков. Это понятно, стало больше кэша, недовложенного в развитие сети, выросли поступления от запакетированных абонентов. К сожалению, трюк с капексом нельзя повторять из года в год. Если кто-то из операторов недоинвестирует в инфраструктуру, это дает возможность конкурентам занять его место по технологическому лидерству.

МегаФон и государство

«Мы хотим сегодня реально участвовать в цифровой политике государства». Этой фразой Сергей Солдатенков открыл тему «МегаФон и государство». После того, как ее продолжила Анна Серебрянникова, операционный директор МегаФон, у меня сформировалось впечатление, что для оператора самым главным абонентом теперь будет государство. Работе с ним в 2018 году будут отдаваться основные силы компании, как я понял. Это печально, но могли ли мы ожидать другого в сложившейся в стране ситуации?

Г-н Солдатенков пообещал более подробный рассказ об этом, и упомянул об услугах для FIFA, порадовавшись, что «к нам не было никаких замечаний». Остается и нам порадоваться за FIFA, вспоминая, что массовые замечания к МегаФону в 2017 году были у абонентов, которые впервые за несколько последних лет столкнулись с масштабными авариями на сети оператора. Новой задачей на 2018 год Сергей Солдатенков назвал «достойное проведение ЧМ2018». Что же, это понимание, наверное, разделят люди, которым хоть как-то интересен футбол в целом и грядущий чемпионат, в частности. И не разделят те, кто предпочел бы, что бы в их населенном пункте появилась бы, наконец, поддержка LTE. Потому что ЧМ2018 – это всего лишь шоу и политика, а надежная связь по месту жительства и не только – то, что нужно нам каждый день.

Падение подключений

Отметив снижение числа подключений к сети «МегаФон» более, чем на 20% за год, г-н Солдатенков намекнул, что это не провал бизнеса, а практически плановый результат на фоне оптимизации розницы и сокращения числа розничных салонов.

Отказ от недоинвестиций

Сергей Солдатенков рассказал, что совет директоров «МегаФон» поддержал предложение руководства компании об увеличении инвестиций в строительство сетей, подготовку «к цифровой политике государства», поэтому в 2018 году компания планирует CAPEX на уровне 75 – 80 млрд рублей. Из этих средств порядка 8 млрд руб. пойдут на выполнение требований так называемых «законов Яровой». 65 млрд + 8 млрд = 75 млрд. Можно говорить, что стратегию, презентованную в 2017 году пришлось на ходу переделывать с экономии на инвестициях в пользу возобновления инвестиций?

Так или нет, но МегаФон возвращается на уровень инвестиций 2016 года, ну а 8 млрд будут выброшены в пропасть уйдут на то, чтобы выполнить хотелки государства - обеспечить возможность для подглядывания и подслушивания за всеми и каждым, государство хочет иметь возможность посмотреть, что население делает в этих своих интернетах. Здесь оператору и нам всем можно только посочувствовать – защиту от государства нам сегодня не предлагают даже страховщики.

«У нас есть все, чтобы стать лидерами в цифровой повестке дня государства и цифровых абонентов», - завершил свою речь Сергей Солдатенков. Вы поняли, чьи интересы теперь в повестке дня МегаФона на первом месте? Можно ли предположить, что и основные доходы теперь оператор будет в основном получать от своего «абонента номер один»? Или приступ верноподданной любви к государству должны будут оплатить абоненты и акционеры?

Реакция рынка

Рынок реагирует адекватно ситуации – с 2014 года оценка обыкновенных акций компании стабильно снижается, даже несмотря на инфляцию рубля. Это естественная реакция рынка на «огосударствление» бизнеса «МегаФон».

Общее впечатление от выступления г-на Солдатенкова у меня печальное. Что, конечно, не означает, что конкуренты могут сбросить «МегаФон» со счета, компания безусловно останется одним из мощных участников рынка, особенно, если получится реализовать планы симбиоза с госструктурами. А что-то мне подсказывает, что так и будет.

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