Частные сети: МТС построит частную сеть LTE/5G-ready на шахте Шерегешская

MForum.ru
09.02.2021,
Заказчиком выступает ЕВРАЗ. Исполнитель - МТС. Решение LTE/5G-ready - компании Ericsson. Технологическая частная сеть будет построена в горных выработках шахты Шерегешская в Кемеровской области с целью цифровизации производственных процессов на предприятии.
На первом этапе будет создана система голосовой радиосвязи, видеотрансляции, аварийного оповещения, диспетчеризации, позиционирования и автономного управления горнорудной техникой – погрузочно-разгрузочными машинами и шахтными локомотивами. Сеть с оборудованием в рудничном исполнении будет интегрирована с существующими системами связи и ИТ-инфраструктуры шахты.
Выделенная технологическая сеть будет построена c использованием решения Ericsson Dedicated Network — пакетного ядра сети операторского класса Ericsson Enterprise Core и радиоподсистемы Ericsson Radio System Micro. На первом этапе сеть будет работать в стандарте LTE 900 с возможностью бесшовного перехода на стандарт 5G без существенных изменений в архитектуре решения, что гарантирует быструю миграцию без остановки работы сервиса.
«Контракт с ЕВРАЗом — наш первый проект по созданию выделенной технологической сети для горнорудной отрасли. Развертывание беспроводной сети с ее интеграцией с ИТ-системами предприятия улучшит организацию производственных процессов, обеспечит более эффективное взаимодействие между различными службами и самое главное — повысит безопасность работы людей в шахтах и существенно снизит риски возникновения внештатных ситуаций, для чего создаются системы бесперебойной радиосвязи с персоналом и позиционирования самоходной техники на всем протяжении горных выработок», — отметил директор департамента продаж цифровых решений МТС Георгий Джабиев.
«Шахта «Шерегешская» стала одним из пилотных участков цифровой трансформации, стартовавшей в 2020 году в дивизионе «Сибирь» ЕВРАЗа. Внедрение современных цифровых технологий повысит уровень промышленной безопасности и эффективность работы оборудования и в перспективе позволит предприятию увеличить объем добычи сырой руды», — отметил директор сегмента «Горнорудные активы» дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Владимир Мельниченко.
«Технологическая сеть горнодобывающего предприятия должна быть рассчитана на передачу большого объема данных, без которых невозможна работа различного оборудования и специалистов, находящихся в шахте и за ее пределами. От качества услуг передачи голоса и данных зависит жизнь и здоровье людей, работающих в непростых условиях. Развернутые на оборудовании Ericsson сети LTE/5G-ready прошли испытания на шахтах в разных странах мира и соответствуют самым строгим критериям ведущих горнодобывающих предприятий. Наши передовые решения и технологии помогают развернуть необходимые услуги в кратчайшие сроки и добиться конкурентных преимуществ за счет трансформации производства», — отметил директор направления технологических сетей компании Ericsson в России Александр Романов.
Частных сетей связи в России становится все больше. МТС уже сообщала о развертывании сети LTE на руднике Уралкалия, создана промышленная зона на заводе КАМАЗ. Ростелеком создает частную сеть LTE на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения. Для операторов это новый интересный и перспективный источник доходов, для предприятий - основа для цифровизации, так что можно прогнозировать дальнейшее появление все новых частных сетей.
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теги: телеком частные сети МТС подземные сети Ericsson ЕВРАЗ
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