Развитие сетей: МегаФон развивает сеть мобильной связи в Набережных Челнах

17.05.2023, MForum.ru

МегаФон запустил базовую станцию LTE на проспекте Абдурахмана Абсалямова, рядом с большой стройкой микрорайонов, жителей 63-го и 69-го комплексов автограда. Достижимые скорости - до 100 Мбит/с, средние - около 25 Мбит/с. Ориентация антенн - с захватом и нижних и верхних этажей высоток. Базовая станция обеспечивает работу сразу трех слоев LTE - 900 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц.

Ранее техслужба МегаФона модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и в ближайшем пригороде.

«Набережные Челны — молодой быстрорастущий город, здесь расходуют 15% от всего мобильного трафика в регионе. Для его прогрессивных жителей важно наличие быстрого интернета и эта потребность растет. Если в 2022 году владельцу смартфона в автограде в среднем было необходимо 20 Гбайт в месяц, то сейчас — уже 23 Гбайт. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 4 тысячи фотографий в соцсети», — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан

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