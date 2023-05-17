Развитие сетей: МегаФон развивает сеть мобильной связи в Набережных Челнах

MForum.ru
17.05.2023,
МегаФон запустил базовую станцию LTE на проспекте Абдурахмана Абсалямова, рядом с большой стройкой микрорайонов, жителей 63-го и 69-го комплексов автограда. Достижимые скорости - до 100 Мбит/с, средние - около 25 Мбит/с. Ориентация антенн - с захватом и нижних и верхних этажей высоток. Базовая станция обеспечивает работу сразу трех слоев LTE - 900 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц.
Ранее техслужба МегаФона модернизировала около 130 объектов связи в Набережных Челнах и в ближайшем пригороде.
«Набережные Челны — молодой быстрорастущий город, здесь расходуют 15% от всего мобильного трафика в регионе. Для его прогрессивных жителей важно наличие быстрого интернета и эта потребность растет. Если в 2022 году владельцу смартфона в автограде в среднем было необходимо 20 Гбайт в месяц, то сейчас — уже 23 Гбайт. Такого объема информации хватит, чтобы выложить 4 тысячи фотографий в соцсети», — комментирует директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.
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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан
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