Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - мобильный доступ к интернету ускорили в Сапеево, Чалпы, Урсаево

MForum.ru
07.03.2024,
Примерно для 2 тысяч жителей сел Азнакаевского района Татарстана ускорился мобильный доступ к сети интернет за счет развития сети компанией МегаФон. Это результат развертывания оборудования 4G в Сапеево, Чалпы, Урсаево. В зоне покрытия не только территория сел, но и дорога к горе Чатыр-Тау, самой высокой точке Татарстана.
«В Татарстане более трех тысяч сельских населенных пунктов, и мы планомерно работаем над обеспечением устойчивого сигнала в каждом из них. В результате это позволит улучшить качество жизни людей и создать новые возможности для образования, работы и общения. После строительства инфраструктуры скорость мобильного интернета в селах Азнакаевского района достигает 80‑100 Мбит/c. Ранее до отдалённых сел "долетал" слабый сигнал связи», — сообщил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.
Модернизация сети сказалась на пользовании мобильным интернетом. Среднее потребление трафика на пользователя в Урсаево выросло до 25 ГБ в месяц.
За последние 3 месяца МегаФон запустил новые BS 4G/LTE также в Кукморском, Арском, Заинском, Лаишевском и Зеленодольском районах. Новое качество связи стало доступно в селах Средняя Серда, Бишня, Село-Чура, Бухарай, Ташкичу, Наласа, Старое Чурилино и в деревнях Матюшино, Старая Юмья.
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теги: Мегафон Татарстан развитие сетей
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