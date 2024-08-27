Развитие сетей: МегаФон в Татарстане - дополнительное оборудование в Шеланге нарастило скорости в 2 раза

27.08.2024, MForum.ru

Шеланга - село с более чем 400-летней историей в Верхнеусинском районе Татарстана. Число жителей - около тысячи. МегаФон сообщает о запуске на территории Шеланги дополнительного телеком-оборудования, что позволило нарастить скорости, доступные абонентам компании до 100 Мбит/с. Кроме того, по данным компании, расширилась зона покрытия сети LTE на территории села в его окрестностях. Какие новые диапазоны были задействованы - не говорится, но обычно зона покрытия расширяется при переиспользовании под LTE частот диапазонов ниже 1 ГГц.

«Шеланга — крупное село с развитой инфраструктурой. Здесь есть средняя школа, библиотека, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. За год общий объем потребляемых интернет-данных в населенном пункте увеличился на 15 %. Строительство нового телеком-оборудования стало необходимостью для поддержания высокого качества нашей сети в условиях растущего спроса. Более того, интернет играет важную роль в развитии самого села и в его экономическом росте», — отмечает Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

В населенном пункте живут активные пользователи мобильного интернета. В среднем сельчанин, абонент оператора, по данным МегаФон каждый месяц расходует 26 Гбайт трафика на своем устройстве.

Шеланга отмечена в истории России - в XVI веке Петр I передал эти земли семье Нарышкиных. В конце XIX столетия владельцами Свияжского уезда, в состав которого входила и Шеланга, стали потомки маркиза Филиппо Паулуччи, служившего в российской армии.

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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан

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