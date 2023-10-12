Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие LTE на трассе М-7 в Татарстане

MForum.ru
12.10.2023,
МегаФон сообщает, что запустил дополнительное оборудование с поддержкой 4G/LTE вдоль трассы М-7 Волга около поселка Кумыс в Татарстане. Новый объект установлен на высоте 40 метров перед плотиной Нижнекамской ГЭС и обеспечивает покрытие сигналом более 10 км магистрали с Менделеевского поворота в сторону автограда. В зоне покрытия оказалась, в частности, территория испытательного полигона команды КАМАЗ-Мастер в Тарловке.
До сих пор этот участок дороги был проблемным, т.к. лесные массивы не давали возможности "засветить" его с ближайших базовых станций. На новой BS задействованы частоты 900 МГц и "среднечастотного диапазона".
«По замерам инженеров, теперь средняя скорость LTE составляет 30 Мбит/с, а максимальная — 85 Мбит/с, этого достаточно для прослушивания музыки, использования навигатора и прочих приложений, требующих выхода в Сеть», — рассказал директор Мегафона в Татарстане Михаил Русинов.
Согласно исследованию МегаФон, за год число пользователей онлайн-карт выросло на 11%, трафик в этих сервисах вырос на 52%. Более 70% навигационного дата-трафика проходит в Яндекс Картах, которые после ухода Google стали практически безальтернативными.
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теги: МегаФон развитие сетей Татарстан
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