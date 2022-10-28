Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в двух туристических локациях Алтайского края

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Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в двух туристических локациях Алтайского края

28.10.2022, MForum.ru

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На этот раз модернизация сети проведена в Славгороде и Яровом. В частности, были запущены дополнительные слои LTE: LTE 900 и LTE 2100 МГц. Это привело к росту средних доступных скоростей для пользователей услуг МегаФон в этих городах, к повышению стабильности работы сети.

 

 

Оба населенных пункта находятся в Славгородском районе Алтайского края и расположены более чем в 400 км от Барнаула. Неподалеку находятся два соленых озера: Розовое и Яровое, сюда приезжают сотни туристов из разных регионов России. Модернизация сети затронула 20 базовых станций. Базовые станции LTE 900 обеспечивают хорошее проникновение в помещения, а также расширение радиуса действия каждой соты по сравнению, например, с LTE 2600 МГц и LTE 2100 МГц, а соты LTE 2100 МГц - дают существенное расширение пропускной способности сети LTE и прирост средних скоростей. Благодаря поддержке режима агрегации, МегаФону удалось повысить в этих локациях среднюю скорость мобильного интернета, которая достигла по данным оператора - порядка 20 Мбит/с.

«С каждым годом минеральные озера Славгорода и Ярового привлекают все больше путешественников. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь является ее важнейшей составляющей. Поэтому МегаФон продолжает наращивать скорость мобильного интернета, расширять покрытие и внедрять новые технологии в регионе, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для комфортного отдыха, и для решения рабочих задач», – комментирует Мария Занько, директор МегаФона на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Как сообщает МегаФон, модернизация привела к тому, что потребление интернет-трафика в Славгороде и Яровом выросло на 40%.

пресс-релиз МегаФон

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теги: #Алтайский край #МегаФон #развитие сетей #МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

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