Развитие сетей: МегаФон модернизировал более 70 базовых станций в Омске

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон модернизировал более 70 базовых станций в Омске

21.10.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МегаФон с начала 2022 года модернизировал более 70 BS в загруженных локациях Омска - запущен дополнительный слой LTE band 8 (900 МГц), что позволило оператору расширить покрытие 4G и нарастить скорости, доступные абонентам в помещениях.  

Сигналы в диапазоне band 8 лучше проходят через препятствия и распространяются дальше. Радиус охвата соты может составлять до 35 км, что в 4 раза больше, чем для соты 1800 МГц. За счет запуска LTE 900, МегаФон расширил зону действия сети 4G в городской черте.

Модернизация сети происходила в Центральном, Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах Омска. Качество покрытия выросло не только в районах с массовой жилой застройкой, но и в школах, детских садах, парках и скверах, в спортивных и торгово-развлекательных центрах, в больницах и поликлиниках.

«Омичи активно пользуются современными цифровыми технологиями. С начала 2022 года трафик передачи данных в городе увеличился на 15%, при этом мы видим рост востребованности голосовых звонков VoLTE – количество цифровых звонков за это время выросло в 1,5 раза. Чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться любыми современными сервисами даже в труднодоступных местах, МегаФон модернизировал сеть LTE в Омске. Благодаря этому нам удалось существенно расширить покрытие 4G, в том числе, в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются популярные арт-пространства, кафе и рестораны», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

пресс-релиз МегаФон

Ранее в 2022 году МегаФон сообщал о том, что построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска - G-Drive Арене. В Омске также активно развивает сеть LTE МТС, например, внутри ТК Квадро и гипермаркета Окей, вдоль автодороги Омск - Тара. в селе Воронцовка Полтавского района, у озера Кадал.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон развитие сетей LTE Омская область

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил связью 4G/LTE новую ледовую арену Омска / MForum.ru

12.03. [Новости компаний]  Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

10.04. [Новости компаний] Аналитика: Клиенты Билайн стали общаться с родными больше и дольше / MForum.ru

23.03. [Новости компаний]  Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 10:16 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Омская область. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Омске 21 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. С начала 2022 года МегаФон модернизировал более 70 базовых ...
Сегодня 09:24 ABloud Тема: Алтайский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Алтайский край. МТС] В Барнауле и пригороде «ускорили» LTE 21 октября 2022 г., Барнаул, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...
Вчера 11:21 ABloud Тема: МегаФон (20.05.2013) (Страницы: 1 2 3)
[Абонентское оборудование. МегаФон] МегаФон увеличил мощности центра исследования абонентского оборудования 20 октября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum. МегаФон открывает обновленный ...
19.10.2022 19:30 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Нетелекомовские услуги операторов связи. Издательства. МТС] Победитель премии Booker эксклюзивно появится в сервисе «Строки» от МТС 19 октября 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru ...
19.10.2022 14:18 ABloud Тема: Онлайн-кинотеатры (15.03.2022)
[Онлайн-кинотеатры. Видеосервисы. МТС. KION] Онлайн-кинотеатр KION награжден главным призом Х ежегодного конкурса «Медиабренд» Рекламный ролик KION «Француз», сериалы «Вертинский», «Нереалити», ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru

18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru

11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto E32 с 50 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6C с экраном 90 Гц представлен в Китае / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: