Развитие сетей: МегаФон модернизировал более 70 базовых станций в Омске

21.10.2022, MForum.ru

МегаФон с начала 2022 года модернизировал более 70 BS в загруженных локациях Омска - запущен дополнительный слой LTE band 8 (900 МГц), что позволило оператору расширить покрытие 4G и нарастить скорости, доступные абонентам в помещениях.

Сигналы в диапазоне band 8 лучше проходят через препятствия и распространяются дальше. Радиус охвата соты может составлять до 35 км, что в 4 раза больше, чем для соты 1800 МГц. За счет запуска LTE 900, МегаФон расширил зону действия сети 4G в городской черте.

Модернизация сети происходила в Центральном, Кировском, Ленинском, Советском и Октябрьском округах Омска. Качество покрытия выросло не только в районах с массовой жилой застройкой, но и в школах, детских садах, парках и скверах, в спортивных и торгово-развлекательных центрах, в больницах и поликлиниках.

«Омичи активно пользуются современными цифровыми технологиями. С начала 2022 года трафик передачи данных в городе увеличился на 15%, при этом мы видим рост востребованности голосовых звонков VoLTE – количество цифровых звонков за это время выросло в 1,5 раза. Чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться любыми современными сервисами даже в труднодоступных местах, МегаФон модернизировал сеть LTE в Омске. Благодаря этому нам удалось существенно расширить покрытие 4G, в том числе, в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются популярные арт-пространства, кафе и рестораны», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

пресс-релиз МегаФон

Ранее в 2022 году МегаФон сообщал о том, что построил сеть 4G в новой ледовой арене Омска - G-Drive Арене. В Омске также активно развивает сеть LTE МТС, например, внутри ТК Квадро и гипермаркета Окей, вдоль автодороги Омск - Тара. в селе Воронцовка Полтавского района, у озера Кадал.

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теги: телеком МегаФон развитие сетей LTE Омская область