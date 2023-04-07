Развитие сетей: МТС развивает сети в Горном Алтае - Барагаш и Ильинка

MForum.ru

Развитие сетей: МТС развивает сети в Горном Алтае - Барагаш и Ильинка

07.04.2023, MForum.ru

МТС сообщила об установке нового оборудования LTE 900 в селах Барагаш и Ильинка Шебалинского района Горного Алтая. Радиус действия оборудования сотовой связи в этом диапазоне может достигать и 10 км и более. Это больше, чем при использовании, например, частот 1800, 2100 и, тем более, 2,5-2,6 ГГц, поэтому от запуска поддержки LTE 900 выросла связность покрытия сети МТС, были закрыты отдельные "белые пятна" в селах и вокруг а также автодороге Черга-Усть-Кан.

 

 

«Обеспечение мобильным интернетом автомобильных дорог и небольших сел способствует развитию каждого населенного пункта и района в целом, это важная часть программы МТС по развитию сети в Республике Алтай. Запуск 4G обеспечивает сельчанам Шебалинского района комфортное общение и расширяет возможности для получения финансовых, медицинских и других услуг. А автомобилисты и путешественники могут, сокращая путь до Усть-Коксы, загружать карты и оставаться на связи в дороге», – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Барагаш и Ильинка - села Горного Алтая с населением примерно по 800 человек.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Горный Алтай

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования / MForum.ru

06.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE в Хабаровском крае за счет рефарминга частот / MForum.ru

05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС улучшила покрытие на хордовых магистралях Москвы / MForum.ru

05.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Мегафон развивает сеть в Приморском крае - Хрустальный / MForum.ru

30.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон ускорил мобильный интернет в 71 населенном пункте Самарской области / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:19 ABloud Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Кемеровская область. МегаФон] МегаФон улучшил связь в жилых районах Кемерова 07 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор запустил базовые станции в плотно ...
Вчера 09:16 ABloud Тема: Республика Алтай (04.12.2007)
[Горный Алтай. Развитие сетей. LTE900] МТС добавили «дальнобойного» интернета двум селам Шебалинского района 07 апреля 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС обеспечила устойчивое покрытие ...
06.04.2023 09:56 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Хабаровский край. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в Хабаровском крае 06 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон модернизировал существующую ...
06.04.2023 08:34 ABloud Тема: M&A (15.08.2011)
[Покупка бизнесов. МТС] МТС купила Segmento для увеличения доли на рекламном рынке 5 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, ...
05.04.2023 18:05 ABloud Тема: Стартапы и работа с ними (05.02.2022)
[Стартапы и работа с ними. ВымпелКом] билайн провел Pitch Day, посвященный HR Tech и EdTech 5 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru - билайн провел очередной Pitch Day, на ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y11 (2023) на чипсете Helio P35 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

03.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1x с Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru

31.03. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации OnePlus Nord CE 3 Lite / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A34 дебютировал в Южной Корее / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: В Индии появился смартфон Tecno Spark 10 5G / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T Pro – смартфон на Dimensity 700 / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor Play 7T представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Camon 20 Premier 5G / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Honor X7a / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: