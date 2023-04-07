Развитие сетей: МТС развивает сети в Горном Алтае - Барагаш и Ильинка

MForum.ru
07.04.2023,
МТС сообщила об установке нового оборудования LTE 900 в селах Барагаш и Ильинка Шебалинского района Горного Алтая. Радиус действия оборудования сотовой связи в этом диапазоне может достигать и 10 км и более. Это больше, чем при использовании, например, частот 1800, 2100 и, тем более, 2,5-2,6 ГГц, поэтому от запуска поддержки LTE 900 выросла связность покрытия сети МТС, были закрыты отдельные "белые пятна" в селах и вокруг а также автодороге Черга-Усть-Кан.
«Обеспечение мобильным интернетом автомобильных дорог и небольших сел способствует развитию каждого населенного пункта и района в целом, это важная часть программы МТС по развитию сети в Республике Алтай. Запуск 4G обеспечивает сельчанам Шебалинского района комфортное общение и расширяет возможности для получения финансовых, медицинских и других услуг. А автомобилисты и путешественники могут, сокращая путь до Усть-Коксы, загружать карты и оставаться на связи в дороге», – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
Барагаш и Ильинка - села Горного Алтая с населением примерно по 800 человек.
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теги: развитие сетей МТС Горный Алтай
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