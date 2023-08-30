Развитие сетей: МегаФон в Удмуртии - улучшено покрытие LTE в 12 районах республики

MForum.ru
30.08.2023,
МегаФон сообщает о проведенной модернизации базовых станций в 26 сельских населенных пунктах, на территории природного парка "Усть-Бельск", в коттеджных и дачных поселках. Благодаря выполненным работам, территория покрытия "значительно расширилась", сообщает оператор.
В ходе модернизации запускался дополнительный низкочастотный слой сети (предположительно LTE 900), выросла устойчивость работы сети и ее емкость, - сообщает оператор.
География модернизации включала в себя локации в Балезинском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Красногорском, Малопургинском, Можгинском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах. В программу попали как крупные сельские поселения, например, поселки Игра и Ува, сёла Завьялово и Малая Пурга, так и небольшие – деревни Лесная Поляна и Люк, сёла Солнечный и Кокман, где проживает менее 300 человек.
Работы были проведены в Завьяловском районе. Улучшения почувствуют жители населенных пунктов Лудорвай, Старое Мартьяново, Италмас, Первомайский, Гольяны, Старое Михайловское, Шудья, коттеджного поселка «Европа», а также владельцы дачных участков Геолог-2 и Хвойный.
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теги: МегаФон развитие сетей Удмуртия республика Удмуртия
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