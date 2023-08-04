Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть на горнолыжном курорте Шерегеш

04.08.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении покрытия сети 4G/LTE на популярном горнолыжном курорте Кемеровской области. Ежегодно сюда приезжает около 2 млн любителей покататься на лыжах со всей страны.

С начала 2023 года модернизированы 12 BS оператора МегаФон в Таштагольском районе. В рамках рефарминга "низкочастотного диапазона" (вероятно, речь о частотах 900 МГц), запущен слой LTE 900, что сказалось на росте покрытия, а также на устранении ряда зон с неуверенным покрытием.

МегаФон обеспечил связь на самых популярных тропах - по вершинам гор Верблюды, на горе Курган с Поклонным крестом, у озера Сердце Шерегеша, и конечно, на горе Зеленой.

Шерегеш расположен в удалении от крупных городов, ближайший город – Новокузнецк – находится в 200 км, и поэтому для жителей и гостей курорта особенно важно иметь стабильную мобильную связь и интернет, получать услуги в онлайн-формате. Шерегеш активно развивается: здесь уже началось строительство новых микрорайонов, и к 2026 году будут сданы в эксплуатацию несколько многоэтажных домов и крупный отельный комплекс в стиле альпийского шале. Этот проект будет способствовать экономическому развитию всего юга Кузбасса, и уже сейчас требует развития сопутствующей инфраструктуры.

«Запуск дополнительного низкочастотного слоя позволяет не только расширить покрытие, но и снижает нагрузку на сеть в целом, в результате улучшаются параметры передачи данных. Средняя скорость 4G, которую фиксируют инженеры компании в пиковые часы в Шерегеше, сейчас составляет 30 Мбит/с. Это позволяет нашим абонентам проводить видеотрансляции, за секунды отправлять фото и видео, использовать в путешествии интернет-навигаторы», – рассказал директор Кузбасского отделения МегаФона Александр Малов.

Модернизация сети МегаФон в Кемеровской области затронула не только Таштагольский район, но также поселки Каз, Чугунаш и Спасск.

пресс-релиз

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теги: МегаФон Кемеровская область Шерегеш развитие сетей

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