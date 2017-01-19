Тренды: AT&T выключила сети 2G. Это США, детка!

MForum.ru
19.01.2017,
С 1 января 2017 года в США прекращена поддержка услуг 2G на сетях AT&T. Частоты будут переиспользованы для оказания услуг по технологиям LTE/5G.
Компания заранее объявила о планах отключения сети 2G, еще 4 года тому назад. С 2007 года объем трафика на сетях AT&T вырос на 250.000%, основной вклад в этот процесс внесло видео.
На сегодняшний день в зоне охвата сетей 3G/LTE AT&T по данным компании находится не менее 99% жителей США. Высвобождаемые частоты в ближайшие месяцы также задействуют - пока что под LTE, а по мере строительства сетей 5G, они частично будут переиспользованы под сеть нового поколения.
Как ожидают в компании, это приведет к улучшению клиентского опыта - улучшится работа IoT-устройств, лучше будут работать мобильные приложения. Прежде всего, за счет роста пиковых скоростей в сети LTE, роста ее пропускной способности.
В России представить выключение сетей 2G / GSM пока что невозможно. Учитывая число устройств с поддержкой "только GSM" на руках у абонентов, например. Да и покрытие LTE на сегодня все еще существенно уступает покрытию сетей LTE, поэтому российским операторам еще несколько лет придется тащить на себе заботу одновременно о сетях трех различных технологий. Как бы не получилось, что у нас будут одновременно сосуществовать сети 2G-5G...
Источник: about.att.com
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© Алексей Бойко, Сообщество 4G,
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