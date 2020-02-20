Развитие сети: Билайн за два года удвоил сеть 4G/LTE

20.02.2020, MForum.ru

Билайн продолжает развивать сеть мобильного доступа к интернет рекордными данными. За 2018-2019 годы оператор построил столько же базовых станций 4G, сколько было построено за все предшествующие годы. По данным РКН, число базовых станций LTE ВымпелКом выросло более, чем вдвое за этот период.

график изменений числа РЭС по данным РКН, по состоянию на октябрь 2019

Тем самым, как видим, еще в 2019 году ВымпелКом минимизировал отставание по LTE от конкурентов.

Конечно, операторы развивают свои сети не забавы ради и не для того, чтобы зарыть в железо как можно больше средств, это в значительной степени вынужденные действия, связанные с тем, что стремительно растут объемы трафика, потребляемого абонентами, а также продолжает расти число пользователей устройствами с поддержкой LTE, как по естественным причинам, связанным с заменой устройств на более современные, так и в результате расширения оператором площади охвата. В случае с ВымпелКом, площадь покрытия 4G за 2019 год выросла на 12%, а доля клиентов со смартфонами LTE за два последних года - в 1.5 раз. В итоге трафик LTE за два последних года удвоился и теперь занимает в общем трафике 78%.

Таким образом, можно говорить о действии встречно направленных факторов - рост числа базовых станций, их модернизация, приводят к росту пропускной способности сети, но этот рост одновременно съедает рост объемов потребления трафика по перечисленным выше причинам.

Хорош тот оператор, который за счет опережающего развития сети, в том числе, за счет своевременного перехода на все новые технологии, поддерживает баланс факторов так, чтобы средние скорости доступа к интернету в сети с годами не снижались, а, наоборот, постепенно возрастали. В Билайн говорят о росте средних скоростей доступа мобильного интернета на 33% за два последних года - это хороший результат, достигнутый не только строительством новых баз, но также рефармингом частот 1800 МГц из GSM в LTE, наращиванием ширины полосы, используемой для LTE с 5 МГц до 10 МГц в 56 филиалах компании. Некоторое сокращение абонентской базы оказало свое позитивное влияние - растущий ресурс сети делится теперь на меньшее, чем раньше число абонентов, так что лояльным пользователям пользоваться сетью стало комфортнее.

В рамках модернизации сети, Билайн заменил оборудование 95% базовых станций в России на современное, модернизация завершена в 32 филиалах, на 45 территориях работы еще продолжаются.

Если Вымпелком продолжит ударно инвестировать в развитие сети и в 2020-2021 году, у него есть немалые шансы догнать, а может быть и обогнать некоторых участников рынка по числу базовых станций. Если они, конечно, не ускорятся, что вполне возможно. В любом случае, рост объемов потребления трафика абонентами не оставляет операторам шанса не развивать сети LTE, да и 5G уже пора начинать строить, в противном случае качество услуги мобильного доступа в интернет уже в ближайшие годы начнет ухудшаться.

В России интернет играет большое значение, в среднем в 2019 году вовлеченность жителей нашей страны в пользование соцсетями оценивалось на уровне 2 часа 26 минут в день, а продолжительность пользования интернетом - 7 часов в день. Это больше среднемировых показателей. Не в последнюю очередь и поэтому российское государство так заволновалось на тему суверенности российского сегмента глобального интернета, возможности его фильтрации и отключения.

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теги: ВымпелКом Билайн развитие сетей число базовых станций