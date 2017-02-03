LTE: Поддержка VoLTE расширяется, но проникновение не столь уж велико. ViLTE

03.02.2017, MForum.ru

17.6% - проникновение VoLTE/HD Voice на 2017.01.30 (по числу сетей с LTE), минималистичный рост с 17.3% на конец октября 2016 года. Тем не менее, уже 102 оператора запустили поддержку VoLTE/HD Voice на своих сетях в коммерческом режиме в 54 странах на 2017.01.30

Посмотреть полный список операторов, которые запустили поддержку VoLTE / HD Voice на своих сетях на коммерческой основе можно на MForum.ru - вы его прекрасно знаете, судя по числу заходов на него. Составлен он на основе данных GSA и других источников и является чересчур оптимистичным. Например, Россию там гордо представляют сразу два оператора - ВымпелКом и МегаФон, а мы знаем о печальной ситуации с VoLTE в нашей стране.

В каких странах запускали VoLTE в последнее время: Аргентина, Испания (уже второй запуск), Малайзия (тоже второй оператор), Нидерланды (второй и третий), Перу, Польша (второй), Финляндия (второй), Чехия (третий). Т.е. передовики уже давно "отстрелялись", в Японии - все крупные операторы предоставляют VoLTE, во Франции - Orange и Bouygues Telecom, в США, понятное дело, и AT&T, и Verizon, и T-Mobile; в Китае - China Mobile и China Unicom; в Германии - Deutsche Telekom, O2, Vodafone. В общем - весь крупняк и лидеры, очевидно, VoLTE запустили. В этом плане ситуация с VoLTE в России выглядит уже вызывающей.

Чтобы два раза не вставать, пару слов о ViLTE. Как вы знаете, ViLTE - это Video over LTE - расширение VoLTE, которое улучшает голосовые услуги оператора предоставлением также качественного видеоканала.

Опция уже не совсем новая, но по-прежнему малораспространенная. Тем не менее, уже не менее 8 операторов в мире внедрили поддержку ViLTE в коммерческом режиме. В передовиках - T-Mobile, США, Telstra, Австралия, а также, как ни странно, операторы из Аргентины, Бразилии, Словакии и турецкий Turkcell. Интересующихся адресую к подборке информации по ViLTE на MForum.ru. В России пока что упоминаний ViLTE в связи с операторами "большой четверки" не припоминаю.

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