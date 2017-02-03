LTE: Поддержка VoLTE расширяется, но проникновение не столь уж велико. ViLTE

MForum.ru
03.02.2017,
17.6% - проникновение VoLTE/HD Voice на 2017.01.30 (по числу сетей с LTE), минималистичный рост с 17.3% на конец октября 2016 года. Тем не менее, уже 102 оператора запустили поддержку VoLTE/HD Voice на своих сетях в коммерческом режиме в 54 странах на 2017.01.30
Посмотреть полный список операторов, которые запустили поддержку VoLTE / HD Voice на своих сетях на коммерческой основе можно на MForum.ru - вы его прекрасно знаете, судя по числу заходов на него. Составлен он на основе данных GSA и других источников и является чересчур оптимистичным. Например, Россию там гордо представляют сразу два оператора - ВымпелКом и МегаФон, а мы знаем о печальной ситуации с VoLTE в нашей стране.
В каких странах запускали VoLTE в последнее время: Аргентина, Испания (уже второй запуск), Малайзия (тоже второй оператор), Нидерланды (второй и третий), Перу, Польша (второй), Финляндия (второй), Чехия (третий). Т.е. передовики уже давно "отстрелялись", в Японии - все крупные операторы предоставляют VoLTE, во Франции - Orange и Bouygues Telecom, в США, понятное дело, и AT&T, и Verizon, и T-Mobile; в Китае - China Mobile и China Unicom; в Германии - Deutsche Telekom, O2, Vodafone. В общем - весь крупняк и лидеры, очевидно, VoLTE запустили. В этом плане ситуация с VoLTE в России выглядит уже вызывающей.
Чтобы два раза не вставать, пару слов о ViLTE. Как вы знаете, ViLTE - это Video over LTE - расширение VoLTE, которое улучшает голосовые услуги оператора предоставлением также качественного видеоканала.
Опция уже не совсем новая, но по-прежнему малораспространенная. Тем не менее, уже не менее 8 операторов в мире внедрили поддержку ViLTE в коммерческом режиме. В передовиках - T-Mobile, США, Telstra, Австралия, а также, как ни странно, операторы из Аргентины, Бразилии, Словакии и турецкий Turkcell. Интересующихся адресую к подборке информации по ViLTE на MForum.ru. В России пока что упоминаний ViLTE в связи с операторами "большой четверки" не припоминаю.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
02.02. [Новости компаний] GSA: Число операторов LTE в мире достигло 581 на конец января 2017 года / MForum.ru
03.01. [Новости компаний] IMS: Альтернативный способ внедрения 4G/LTE / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] VoLTE: Аналитики обещают среднегодовой рост доходов в 34% от VoLTE в период между 2016 и 2020 / MForum.ru
22.11. [Краткие новости] ViLTE: Уже не менее 6 операторов в мире внедрили поддержку ViLTE / MForum.ru
03.02. [ПО] Это интересно: Pokemon Go – игра на $1 млрд / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy XL и XL Pro – пополнение в линейке доступных LTE-смартфонов / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Объемы памяти Samsung Galaxy S8 будут зависеть от региона / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Pro 6 Plus и Meizu M5 доступны в России / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Moto G5/G5 Play / MForum.ru
31.01. [ПО] Это интересно: Обновление до Android 7.1.2 Nougat получат не все смартфоны Nexus / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: AGM A2 – защищенный смартфон с базовыми параметрами / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt – обновление бюджетной линейки / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Wileyfox Swift 2 X оценен в России в 15 тысяч рублей / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650 / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Nokia Heart – бюджетный смартфон с Android 7.0 Nougat / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: AGM A8 – еще один крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Это интересно: LG G6 не получит Snapdragon 835 из-за Samsung Galaxy S8 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Это интересно: Samsung обнародовала причины возгораний Galaxy Note 7 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Смартчасы HTC Halfbeak замечены на «живых» фото / MForum.ru
20.01. [ПО] Это интересно: Опубликован список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 7 Nougat / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 4 на базе Snapdragon 625 / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru