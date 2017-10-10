Маркетинг: Прогресс в области сетей гигабитного LTE. Октябрь 2017

MForum.ru

Маркетинг: Прогресс в области сетей гигабитного LTE. Октябрь 2017

10.10.2017, MForum.ru

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Вашему вниманию - мой пересказ/перевод документа GSA, посвященного теме "гигабитного LTE". Он дает представление о том, как развивается это направление в мире, в каких странах и какие операторы проявляют наибольшую активность.

Отмечу, что зачастую необходимость поддержки сетями гигабитных скоростей скачивания информации вызывает непонимание у абонентов. Они справедливо отмечают, что для работы даже самых жадных до трафика приложений на сегодня достаточно скоростей в районе 10-20 Мбит/c. Это справедливо. Вместе с тем, повышение пиковых скоростей ведет во-первых, к росту пропускной способности сетей, их способности обслужить большее число абонентов, во-вторых, постоянно появляются все новые приложения, все с большими потребностями в полосе пропускания. Ожидается, что приложения VR (виртуальной реальности) могут оказаться в топе потребителей, потеснив трафик просмотра видео с мобильных устройств, который также демонстрирует рост.

В последние 12 месяцев, операторы мобильных сетей и их партнеры - поставщики решений инфраструктуры разрабатывают набор технологических нововведений, который позволят достигать высоких скоростей скачивания информации. Индустрия фокусируется в особенности на трех технологиях из набора LTE-A: агрегации частот, 4x4 MIMO и модуляции 256QAM. При использовании одновременно всех этих технологий и достаточного блока агрегируемых частот (3x20 МГц), можно обеспечить максимальные скорости скачивания данных, достигающие или превосходящие 1 Гбит/c, при условии, если на стороне пользователя задействовано соответствующее устройство (Cat.16). Такие сети часто называют "сетями гигабитного интернета" или "гигабитным LTE", по-аналогии с сетями фиксированного ШПД.

В отчете ниже представлена информация GSA об операторах, инвестирующих в "гигабитный LTE" (агрегация частот, 4х4 MIMO и 256QAM DL).

 

Сводная статистика

  • 68 операторов инвестируют в гигабитный LTE на технологическом уровне;
  • 20 операторов заявили о коммерческом запуске услуг гигабитного LTE;
  • 7 операторов сообщили о достижении скоростей в 1 гигабит/c (или близких, например, 979 Мбит/c) в коммерческих сетях.

Вне всяких сомнений еще немало операторов в ближайшее время достигнут гигабитных скоростей, поскольку они активно внедряют новые комбинации агрегируемых частот, рефармят или покупают всё новые частотные ресурсы, предназначенные для агрегации.

 

Технологический контекст

Стоит вкратце напомнить, какие составляющие дают возможность добиться гигабитных скоростей.

 

Агрегация частот

Это процесс агрегации частотных полос для повышения скорости передачи данных. Как правило, этот метод используется в даунлинке (скачивания данных в направлении от базовой станции сети сотовой связи), но также применим и для аплинка (закачки данных от абонентского устройства в сторону базовой станции). Для этого могут использоваться полосы в лицензируемых или нелицензируемых диапазонах. Можно использовать полосы различной ширины. Может агрегироваться различное число полос частот. В рамках стандарта 3GPP Rel.13 можно агрегировать до 32 полос шириной до 20 МГц каждая. Пока что операторы в рамках коммерческих сетей агрегируют 2, 3 или 4 несущих.

 

4х4 MIMO

Эта технология подразумевает использование множества антенн, чтобы организовать четыре одновременных потока данных для передачи и для приема. Более высокие порядки MIMO пока что тестируются в лабораторных условиях и в условиях "живых" сетей, но основной фокус приходится на 4х4 MIMO. В данном отчете речь пойдет в основном о сетях, использующих 4х4 MIMO или большее число одновременных потоков.

 

256 QAM в DL

Это схема модуляции, описанная в 3GPP Rel.12, которая все чаще используется в коммерческих сетях. Схема подразумевает большее число битов информации на один символ, но она менее устойчива к шумам, нежели схемы модуляции меньших порядков.

 

Сети LTE, использующие все три основных фичи

На рис.1 показано число сетей, которые по данным GSA используют агрегацию частот (с любым числом агрегируемых полос, включая те, что задействовали частоты в нелицензируемых диапазонах), 4х4 MIMO (или выше) и 256QAM.

На рисунке показано число сетей, использующих все три этих функциональности, а также приведено разделение на сети, которые предоставляют услуги на коммерческой основе и сети, где поддержка "гигабитного LTE" обеспечивается в демо-режиме, в режиме испытаний или только планируется к запуску.

Рис.1 Число коммерческих сетей, а также сетей, работающих в демо-режиме, в режиме испытаний или планирующихся к запуску.

Сети гигабитного LTE

 

Пиковые скорости скачивания информации в коммерческих сетях

В табл.1 приведен список из 28 сетей, которые в GSA считают запустившими поддержку "гигабитного LTE" в коммерческом режиме с использованием всех трех функциональностей, перечисленных выше. Другие сети, которые также используют одну или несколько из этих трех функциональностей, но при этом не предоставляющие услуг в коммеческом режиме, в таблице не показаны.

 

Табл.1

Пиковые скорости скачивания информации в коммерческих сетях

Как видим, заявления МегаФона о запуске поддержки гигабитного LTE на коммерческой сети в GSA не признали.

Вдобавок к сетям, перечисленным в таблице, гигабитный интернет с поддержкой скоростей до 1 Гбит/c предоставляет своим клиентам также Dialog Axiata на Шри-Ланке. В отношении этого оператора пока что не хватает данных - известно, что он использует агрегацию частот и MIMO 4x4 или выше, но не ясно, применяется ли при этом 256QAM.

В списке ниже приведены операторы, которые провели демонстрацию или ведут испытания, или заявили о планах запуска всех трех функциональностей, позволяющих предоставлять услуги гигабитного интернета.

 

Табл. 2 Операторы, демонстрирующие, испытывающие или планирующие внедрение сетей с использованием агрегации частот, 256QAM и 4х4 MIMO или более высоких.

  1. Австрия, T-Mobile
  2. Антигуа и Барбуда, Flow
  3. Бельгия, Belgacom Proximus
  4. Бразилия, Vivo
  5. Венгрия, Magyar Telekom
  6. Венгрия, Telenor
  7. Германия, Deutsche Telecom
  8. Гонконг, 3HK
  9. Гонконг, China Mobile Hong Kong
  10. Гонконг, SmarTone
  11. Греция, Cosmote
  12. Дания, TDC
  13. Индонезия, Telkomsel
  14. Италия, TIM
  15. Китай, China Mobile
  16. Ливан, Touch
  17. Монако, Monaco Telecom
  18. Польша, Orange Polska
  19. Португалия, Meo
  20. Португалия, Vodafone Portugal
  21. Румыния, Vodafone
  22. Филиппины, Smart
  23. Финляндия, Elisa
  24. Франция, Bouygues Telecom
  25. Франция, SFR
  26. Чехия, O2 Czech Republic
  27. Чехия, Vodafone
  28. регион Латинская Америка, America Movil

 

На рис. 2 показано распрделение коммерческих сетей "гигабитного LTE", а также демонстраций, тестов или планов запуска с использованием всех трех функциональностей "гигабитного LTE" в мире.

 

Рис.2 Распределение сетей, использующих CA, 256QAM и 4х4 MIMO или выше.

Распределение сетей, использующих CA, 256QAM и 4х4 MIMO или выше

 

 

Выводы

Можно отметить, что в мире идет быстрое внедрение трех ключевых компонентов гигабитного LTE, несколько операторов внедряют поддержку всех из них. Пиковые скорости, достижимые в условиях коммерчески доступной сети, во-многом зависят от доступной оператору полосы частот. Для достижения близких к гигабиту в секунду пиковых сетей, у абонента должно быть устройство, отвечающее требованиям спецификации Cat-16.

 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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