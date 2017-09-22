LTE-A: Asus ZenFone 4 Pro поддерживает гигабитный LTE и мультигигабитный 802.11 ad WiFi

MForum.ru

LTE-A: Asus ZenFone 4 Pro поддерживает гигабитный LTE и мультигигабитный 802.11 ad WiFi

22.09.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Смартфон ASUS ZenFone 4 Pro построен на платформе Snapdragon 835 с модемом X16, что позволяет обеспечить высокие скорости в режиме LTE-A и 802.11 ad Wi-Fi. Одна из особенностей платформы - поддержка двухантенной технологии Qualcomm TrueSignal.

Qualcomm

WiFi 11ad использует диапазон 60 ГГц для передачи данных, что позволяет при необходимости обеспечить высокую пропускную способность. Кроме этого чипсет поддержвает технологию 802.11 ac 2x2 MU-MIMO, что дает вдвое большую пропускную способность по-сравнению с технологией 1x1 WiFi.

В ZenFone 4 следует отметить также процессор Qualcomm Spectra 180 (ISP) с поддержкой двойной 14-битной обработки изображений и графическим процессором Qualcomm Adreno 540 (GPU), что обеспечивает возможность 360-градусной видеосъемки.

+

Подписаться на Telegram-канал автора

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.09. [Новости компаний] 5G: Qualcomm анонсирует прототип системы 5G NR для миллиметрового диапазона / MForum.ru

30.08. [Новости компаний]  Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017 / MForum.ru

21.08. [Новости компаний] Гигабитный интернет: Verizon, Ericsson и Qualcomm показали поддержку гигабитных скоростей на коммерческой инфраструктуре / MForum.ru

08.08. [Новости компаний]  Анонсы: Какие чудеса скоростей сегодня покажет МегаФон, и что для этого сделала компания / MForum.ru

13.06. [Краткие новости] Фиксированный доступ: Nokia и China Mobile расширяют охват ультра-быстрым ШПД и услугами "умного дома" в Китае / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=1 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:29 ABloud Тема: Билайн в Кемеровской области (03.04.2010)
«В Кемеровской области сеть 4G работает в диапазонах: 800 МГц, 1800 МГц, 2.5-2.7 ГГц. Это позволяет создать качественное покрытие как на улице, так и внутри помещений. В рамках этого очередного ...
Сегодня 12:18 Fractals Тема: МТС в Кемеровской области (23.01.2015)
А я вот не доволен! Уже два-три года, а в моём доме LTE не ловит, сеть не развивают, b20 или b3 не используют. Самая некачественная сеть (по сигналу) в Кемеровской области. Обращался в ...
Сегодня 12:08 Fractals Тема: Tele2 в Кемеровской области (04.12.2007)
Как я понял, LTE b3 был запущен в дополнении к b20, для увеличения максимальных скоростей (до 75 Мбит/с), увеличении ёмкости сети и разгрузки b20. К сожелению, сигнал b3 у теле2 часто хуже, чем у ...
Сегодня 11:47 Pragmat Тема: Nokia N95 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33)
Подскажите пожалуйста как на nokia n95-2 сделать, чтобы телефонный разговор при загрывании крышки заканчивался, чтобы не нужно было нажимать красную кнопку???
Сегодня 11:12 mforumtv Тема: Муль-ТВ
нанах

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

22.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Maimang 6 с четырьмя камерами и Kirin 659 SoC представлен официально / MForum.ru

22.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Vivo X20 и X20 Plus с экранами 18:9 / MForum.ru

21.09. [Обзоры] Черепашки-ниндзя и планшет? Хорошее сочетание! / MForum.ru

21.09. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 – обновление M5 с ценником от $100 / MForum.ru

20.09. [Новинки] Это интересно: Sony Xperia XZ1 появится в США как первый смартфон с Android Oreo из коробки / MForum.ru

20.09. [Новинки] Анонсы: Середнячок Gionee X1s представлен в Индии / MForum.ru

19.09. [Новинки] Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite / MForum.ru

18.09. [Новинки]  Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820 / MForum.ru

18.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены планшеты серии Lenovo Tab 4 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Новинки от Archos получили защиту от влаги и пыли / MForum.ru

14.09. [Новинки] Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru

14.09. [Новинки] Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench / MFrourm.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru

13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru

12.09. [Новинки]  Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru

11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: