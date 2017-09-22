LTE-A: Asus ZenFone 4 Pro поддерживает гигабитный LTE и мультигигабитный 802.11 ad WiFi

22.09.2017, MForum.ru

Смартфон ASUS ZenFone 4 Pro построен на платформе Snapdragon 835 с модемом X16, что позволяет обеспечить высокие скорости в режиме LTE-A и 802.11 ad Wi-Fi. Одна из особенностей платформы - поддержка двухантенной технологии Qualcomm TrueSignal.

WiFi 11ad использует диапазон 60 ГГц для передачи данных, что позволяет при необходимости обеспечить высокую пропускную способность. Кроме этого чипсет поддержвает технологию 802.11 ac 2x2 MU-MIMO, что дает вдвое большую пропускную способность по-сравнению с технологией 1x1 WiFi.

В ZenFone 4 следует отметить также процессор Qualcomm Spectra 180 (ISP) с поддержкой двойной 14-битной обработки изображений и графическим процессором Qualcomm Adreno 540 (GPU), что обеспечивает возможность 360-градусной видеосъемки.

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