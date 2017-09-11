5G: Qualcomm анонсирует прототип системы 5G NR для миллиметрового диапазона

MForum.ru
11.09.2017,
Сан-Франциско - 11 сентября 2017 г. - Qualcomm Technologies, Inc., дочерняя компания Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), сегодня объявила о создании прототипной системы Qualcomm Technologies 5G NR в миллиметровом диапазоне на основе Rel.15 спецификаций 5G New Radio (NR), разработанных 3GPP. Прототипная система, работающая в спектре миллиметровых волн (mmWave) на частотах выше 24 ГГц, демонстрирует, как современные технологии 5G NR в миллиметровом диапазоне могут быть использованы для обеспечения надежной мобильной широкополосной связи со скоростью передачи данных несколько гигабит в секунду в реальных условиях работы сети. Прототипная система также продемонстрирует оптимизированную модель RF-интерфейса для работы в миллиметровом диапазоне, интегрированную в форм-фактор смартфона для тестирования различных сценариев использования в миллиметровом диапазоне в реальных условиях, таких как блокирование сигнала устройством или рукой.
В прототипной системе будет использоваться технология антенн с несколькими входами и с несколькими выходами (MIMO), с адаптивным аналоговым формированием направленного сигнала и методами отслеживания/управления сигналом, которые необходимы для обеспечения надежной и устойчивой мобильной широкополосной связи вне линии прямой видимости (NLOS) и мобильности устройства. Благодаря поддержке полосы пропускания 800 МГц и усовершенствованных технологий 5G NR, включая кодирование каналов данных с малой плотностью проверок на четность (LDPC), прототипная система поддерживает максимальную скорость загрузки до 5 гигабит в секунду.
В отрасли наблюдается явный растущий глобальный интерес к внедрению передовых технологий 5G NR для средств мобильной связи уже в 2019 году, в том числе и для работы в диапазоне миллиметровых волн. Для удовлетворения растущих потребностей технологий мобильного широкополосного доступа и новых сценариев использования, мобильная индустрия нуждается во внедрении новых технологий на основе 5G NR. Это обеспечит беспрецедентную мгновенность соединения, увеличит потребление медиа контента, а также улучшит опыт создания медиафайлов, сделает возможным иммерсивную виртуальную/дополненную реальность и предложит еще более быстрый доступ к информации.
Как было заявлено ранее, мы развиваем технологии 5G NR в миллиметровом диапазоне для расширения услуг мобильной широкополосной связи», - сказал Кристиано Амон (Cristiano Amon), исполнительный вице-президент Qualcomm Technologies, Inc. и президент Qualcomm CDMA Technologies. «Наша прототипная система 5G NR в миллиметровом диапазоне доказывает, что надежные средства мобильной широкополосной связи, в том числе, первые мобильные устройства в форм-факторе смартфона, находятся в разработке и появятся в 2019 году. Это еще одно мощное свидетельство лидерства Qualcomm Technologies в разработке беспроводных технологий нового поколения, которые раздвигают границы возможного».
Прототипная система Qualcomm Technologies 5G NR в миллиметровом диапазоне будет использоваться в предстоящих проверках функциональной совместимости и тестах через эфир 5G NR на основе спецификаций 3GPP с поставщиками инфраструктуры и сетевыми операторами, начиная со второй половины 2017 года. Кроме того, OEM-производители мобильных устройств будут иметь возможность заблаговременно начать оптимизацию своих устройств для уникальных задач, связанных с интеграцией технологий 5G NR в миллиметровом диапазоне в форм-факторы конкретных устройств. Цель проведения тестов - подготовить мобильную экосистему к масштабной и быстрой проверке и коммерциализации технологий 5G NR в миллиметровом диапазоне. Qualcomm Technologies будет использовать информацию, полученную в результате этих тестирований, с целью продолжения разработки семейства многорежимных модемов Qualcomm® Snapdragon ™ X50 5G и поддержания своевременных коммерческих запусков мобильных сетей, которые ожидаются в 2019 году на основе спецификаций глобального стандарта 3GPP 5G NR.
При разработке прототипной системы были использованы выводы, полученные благодаря обширным тестам через эфир, проведенным за последние восемнадцать месяцев, с использованием существующей прототипной системы Qualcomm Technologies 5G в миллиметровом диапазоне на основе оригинальной разработки компании. Она дополняет существующую прототипную систему 5G NR с диапазоном суб-6 ГГц от Qualcomm Technologies, работающую в среднем диапазоне от 3,3 ГГц до 5,0 ГГц, которая была использована для демонстрации первого 5G NR-соединения в феврале этого года. Прототипная система основана на многолетней истории Qualcomm Technologies в области технологий и чипов, подтверждая лидерство компании в отрасли в нескольких поколениях технологий и продуктов LTE, включая гигабитный LTE, а также миллиметровые волны и массивные MIMO-архитектуры в продуктах 802.11ad.
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