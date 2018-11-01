Телеком: Sprint построил сеть гигабитного интернета с американским размахом

01.11.2018, MForum.ru

Американский оператор Sprint собирается запускать поддержку 5G на своей сети в 2019 году. Но это вовсе не означает, что сейчас в компании сидят сложа руки. Даже планы будущего слияния с T-Mobile не помешали Sprint провести масштабную подготовку своей сети LTE-A к внедрению 5G. Компания объявила о запуске поддержки гигабитных скоростей на сети LTE-A в 225 городах США!

В их числе Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Атланта, Филадельфия, Детройт, Майями, Индеанаполис и Финикс.

Напомню, что под гигабитным LTE принято понимать сеть на которой обеспечивается поддержка 4х4 MIMO, модуляция 256QAM в направлении от базовой станции к терминалу, двух-трех-полосная аграгация частот в даунлинке. Также к этому "джентельменскому набору" добавляется агрегация частот и 64QAM в аплинке и mMIMO. Впрочем, гигабитные скорости могут быть достигнуты и по-другому, с использованием технологии LAA, то есть в случае, когда оператор агрегирует лицензируемые и нелицензируемые частоты.

По заявлению Sprint, компания провела масштабное обновление своей сети LTE, запустив за последние полгода больше малых сот, чем это было сделано за два предыдущих года. Всего на сети компании сейчас 21000 outdoor (установленных вне помещений) малых сот, включая 15 тысяч, подвешенных на оптоволоконные кабели и 6.5 тысяч традиционных уличных мини-макро BS.

Мини-сота LTE, подвешенная на ВОЛС. Источник: wade4wireless.com

За счет этого в Sprint заметно нарастили покрытие своей сети LTE, которое еще недавно заметно уступало покрытию сети T-Mobile.

В рамках подготовки к запуску сети 5G в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Атланте, Чикаго, Далласе, Хьюстоне, Нью-Йорке, Финиксе и Канзасе, в Sprint также устанавливают на сети LTE все больше активных цифровых антенн с поддержкой mMIMO 64T64R, что обеспечивает рост скоростей и пропускной способности.

Антенна Nokia mMIMO 64T64R

Эти антенны можно будет использовать для сети 5G компании в диапазоне 2.5 ГГц. Таким образом, Sprint по сути строит сеть 5G, которую затем можно будет активировать простой сменой софта, после чего сеть сможет поддерживать одновременно технологии LTE и 5G. Антенна в этом случае делится "пополам", как показано на картинке ниже, половина из 128 элементов обслуживает сеть LTE, другая половина - 5G, благо у Sprint хватает частот для одновременной работы обеих этих сетей.

Возможна будет, в частности, работа с устройствами, которые поддерживают режим одновременной работы в сетях LTE и 5G, что обещает еще более эффективную работу сети. Иллюстрация тому, что сети 5G должны сооружаться на базе сетей LTE-A, желательно гигабитных, а не в режиме "с нуля".

В этом плане говорить о готовности российских операторов к 5G не приходится. Даже у МегаФон с его частотным богатством, гигабитный LTE обеспечивается лишь в отдельных точках (в основном в Москве). Эксперимент МТС с LAA в одном из торговых центров Уфы вряд ли стоит брать в расчет. Так что гигабитным LTE в качестве "подложки" для сетей 5G российские операторы пока что не располагают, а учитывая их частотные пулы и финансовые возможности, вряд ли можно ожидать, что ситуация изменится в ближайшие годы.

Источники информации: zdnet.com, golos.io.

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теги: телеком частоты пятое поколение 5G аналитика

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