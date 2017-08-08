Анонсы: Какие чудеса скоростей сегодня покажет МегаФон, и что для этого сделала компания

08.08.2017, MForum.ru

Сегодня Столичный МегаФон, а также компании Nokia, Qualcomm и Sony приглашают журналистов для показа гигабитных скоростей LTE в коммерческой сети оператора в Москве. Можно ли предположить, что именно нам покажут?

Да. Я почти уверен, что компании представят конфигурацию настроек сети, которую принято описывать терминами: LTE-A 3CA_3-7-7 (20-20-20) с использованием кодирования 256 QAM и 4х4 MIMO. Что это означает?

В переводе на более понятный язык, речь идет о том, что в компании МегаФон высвободили от GSM полосу 20 МГц (или 15 МГц) в диапазоне b3 1800 МГц в Москве и теперь используют эту полосу под LTE совместно с двумя полосами по 20 МГц, которыми компания располагает в диапазоне b7 2.5-2.7 ГГц после "йотагейта". Итого выходит 60 МГц или 55 МГц спектра FDD.

256 QAM - это вид кодирования, позволяющий передавать больше информации с использованием того же частотного диапазона за счет более плотной упаковки этой информации математическими методами. Требует больших вычислительных ресурсов, но сейчас, что базовая станция, что чип в абонентском устройстве - достаточно мощные, чтобы легко справляться с кодированием-декодированием 256 QAM.

4x4 MIMO - система независимой обработки переотраженных декоррелированных сигналов. Основная идея MIMO - разбить поток данных, которые нужно передать, между независимыми приемопередатчиками. И затем эти передатчики будут обеспечивать связь с одним и тем же абонентом на одной и той же частоте. С таким подходом, можно протолкнуть к абоненту больше данных в рамках той же полосы частот. Плата за это - необходимость пространственного и поляризационного разнесения антенн приемопередатчиков, что удорожает сетевое оборудование.

Благодаря использованию алгоритмов 256 QAM и технологий 4x4 MIMO (4 приемника, 4 передатчика) можно достичь в полосе 55-60 МГц уже не "классические" 3 * 150 Мбит/c, а заметно большие пиковые скорости. Примерно в 1 Гбит/c или даже больше.

Huawei и Qualcomm, например, вместе с МегаФон в лабораторных условиях в С.Петербурге показывали конфигурацию сети LTE-A 3CA (20+20+20), достигая пиковых скоростей до 1.24 Гбит/c еще летом 2016 года. А первые такие показы в мире (3CA + MIMO 4x4) начались еще в 2014 году. В условиях реальной сети, разумеется, все будет скромнее.

Чем это грозит абонентам? Никаких минусов, кроме плюсов. Если ваш аппарат способен поддерживать все эти новомодные причуды, т.е. агрегацию трех полос частот LTE, а также MIMO 4x4, и вы с ним находитесь в зоне покрытия фрагмента сети, где включена поддержка агрегации трех полос по 20 МГц и поддержка MIMO 4x4, то средняя скорость может вырасти. До каких значений? Это определяется в основном загрузкой данного сектора сети. Посмотрим, что покажут сегодня, но понятно, что в реальных условиях будет меньше.

Можно ли считать новую конфигурацию сетью LTE-A Pro. Мнения разные. Кто-то уверен, например, что это все еще обычный LTE-A CA, а гордую приставку Pro можно будет начасть использовать лишь после того, как сеть научится обеспечивать скорости от 3 Гбит/c. Другие уверены, что все, что выше 1 Гбит/c - это уже круто и заслуживает отдельных маркетинговых побрякушек.

Каким должен быть ваш аппарат, чтобы работать в обновленной сети МегаФон? Если в его спецификации значится что-нибудь типа Cat.3, Cat.4 или Cat.6 - забудьте об этой новости, ваш аппарат все равно не умеет работать с тремя несущими. Большинство смартфонов LTE на российском рынке пока что к сожалению относятся к одной из этих категорий. Если в спецификации значится Cat.9, это означает, что аппарат с тремя несущими работать способен, но этого мало, ведь нам нужно, чтобы он поддерживал также MIMO 4x4 и 256 QAM. В общем, скорее всего, почувствовать вкус новой сети МегаФон смогут только обладатели абонентских устройств LTE Cat.16. Таких в абонентской базе МегаФон, предполагаю, пока что менее 1%.

В целом процесс наращивания характеристик сети поддерживаю, поскольку это должно позитивно сказываться на пользовательском опыте всех абонентов сети. Смогут ли конкуренты из "большой тройки" повторить настройки сети МегаФон? Нет, таким пулом FDD-частот никто больше не располагает. Скажется ли это на конкурентной ситуации? Нужно ли срочно переключаться на МегаФон в поисках более качественного пользовательского опыта? В ближайшие месяцы - не скажется, на рынке слишком мало устройств, позволяющих воспользоваться преимуществами новой сети, а в силу высокой стоимости таких аппаратов, малое проникновение совместимых устройств продлится еще много месяцев.

Это пока что всё. Сегодня планирую съездить в МегаФон, чтобы уточнить, насколько мои предположения совпадают с реальностью. О результатах расскажу.

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Пресс-релиз компании "МегаФон"

«МегаФон» дал старт коммерческой эксплуатации сети гигабитного LTE (Gigabit LTE) 08 августа 2017, Москва. «МегаФон» начинает коммерческую эксплуатацию сети Gigabit LTE. Пиковая скорость загрузки данных во время демонстрации возможностей в действующей сети составила 979 Мбит/с. Для теста использовалось оборудование радиодоступа Nokia AirScale, готовое к поддержке 5G и смартфон Sony Xperia XZ Premium на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 835 с LTE модемом X16. «МегаФон» стал одним из первых операторов в Европе, кто запустил гигабитную LTE-сеть (Cat.16), и показал работу коммерческого устройства в ней. Сегодняшнее событие – очередная веха в развитии телекоммуникаций в России. Она означает качественно новый уровень услуг и сервисов для абонентов сети «МегаФона» в Москве.

Для достижения скорости 979 Мбит/с использованы агрегация 3-х несущих частот (две по 20 МГц 2600 FDD, одна 20 МГц - 1800 FDD), модуляция 256 QAM и технология 4х4 MIMO. Демонстрация проходила на смартфоне Sony Xperia XZ Premium с LTE модемом Snapdragon™ X16, который стал первым коммерческим мобильным устройством с поддержкой гигабитного LTE в Европе. Со стороны базовой станции использовались существующие радиомодули Nokia Flexi Multiradio, которыми оборудованы большинство площадок «МегаФона» в Москве и области, и системный модуль Nokia AirScale, готовый к поддержке 5G. «МегаФон» - первый оператор в России, который запустил коммерческую сеть с поддержкой гигабитного LTE. Мы подготовили инфраструктуру и максимально использовали возможности уникального частотного спектра компании. Поэтому полный функционал оборудования наших коллег Sony, Qualcomm Technologies и Nokia в коммерческих сетях российского телекома может быть раскрыт только в «МегаФоне». В прошлом году на Чемпионате мира по хоккею в Москве мы демонстрировали 450 Мбит/с, в июне на ПМЭФ установили абсолютный рекорд скорости, а сегодня добились 979 Мбит/с на смартфоне в коммерческой сети. Сегодня только клиенты «МегаФона» могут достигать столь высоких скоростей. Наша команда непрерывно разрабатывает инновационные решения, которые позволяют клиентам пользоваться самыми современными сетевыми сервисами. Для нас это не просто рекорд, это уникальные возможности для наших клиентов и планомерная работа по лидерству в инновациях», - отметил Алексей Семенов, директор Столичного филиала «МегаФона».

Гигабитное LTE-соединение - это не просто максимальная скорость, но и большая пропускная способность сети, что делает ее полезной для всех пользователей сети, а не только для тех, кто использует гигабитные LTE-смартфоны. Мобильное устройство с поддержкой гигабитного LTE-соединения способно завершать сеансы мобильного интернета значительно быстрее, тем самым освободив сетевые ресурсы для других пользователей.

«Мы очень гордимся результатом совместной работы с «МегаФоном», Sony и Nokia. Гигабитная LTE-сеть – это качественно новый уровень стабильности соединения и скорости загрузки данных для потребителей, пользующихся флагманскими смартфонами на мобильной платформе Snapdragon™ 835. Гигабитное LTE-соединение – это в то же время более высокая скорость для всех остальных пользователей сети, независимо от того, какое устройство они используют. Мы рады, что Россия стала одной из первых европейских стран, где появилась коммерческая гигабитная LTE-сеть и устройство, поддерживающее эту технологию, а «МегаФон», будучи одним из технологических лидеров российского рынка, обладая уникальным частотным ресурсом, имеет возможность предложить своим абонентам этот невероятный пользовательский опыт одним из первых среди ведущих операторов в Европе. Гигабитный LTE – это важнейший шаг на пути к 5G», - отметила Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Inc.

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Компания Nokia постоянно инвестирует в развитие инновационных технологий, которые обеспечивают все более высокие скорости передачи данных и позволяют ведущим мировым операторам связи, таким как «МегаФон», получать все преимущества высоких скоростей там, где это необходимо. Скорость передачи данных становится одним из ключевых факторов, стимулирующих внедрение инноваций. Сегодняшняя демонстрация, с использованием решения Nokia LTE-A Pro– это еще один важный шаг к будущему запуску сетей 5G компании «МегаФон». Мы рады совместному сотрудничеству в этом проекте, успешное проведение которого позволит предложить абонентам «МегаФона» уникальный опыт использования современных широкополосных услуг при переходе к 5G».

«Наши пользователи все чаще требуют большего от своих смартфонов Xperia: быстрый доступ к данным, высококачественный контент в форматах 4К, Hi-Res Audio и многое другое. Xperia XZ Premium является первым смартфоном, который оснащен дисплеем с разрешением 4К HDR, а также поддерживает сети класса Gigabit LTE, что обеспечивает необходимую скорость для непрерывной потоковой передачи 4K контента или загрузки больших файлов для просмотра в автономном режиме. Кроме того, специальное размещение антенн в корпусе обеспечивает стабильно высокий приём сигнала вне зависимости от того как расположен смартфон в руках пользователя», - комментирует Шиничи Танака, глава Sony Mobile в России и СНГ.

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