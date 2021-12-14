Связь в метро: Пассажиры стали чаще делать покупки - МТС

14.12.2021, MForum.ru

МТС упоминать итоги независимого драйв-теста в Московском метро не стали, но подготовили еще немного цифр из подземки.

Во-первых, компания МТС еще раз повторила цифру, озвученную на днях Инессой Галактионовой, - 100 ТБ в сутки скачивают сейчас абоненты МТС в сутки в метро Москвы. Абоненты МТС ежедневно скачивают в метро объем данных, сопоставимый с суточным объемом интернет-трафика в Калининграде или Иркутске. Сравнить не с чем, конкуренты свои цифры не выдают.

Во-вторых, в 2021 году Московским метро ежедневно пользуется около 2 миллионов абонентов МТС, что на 16% меньше, чем год назад. Снижению способствовали различные ограничительные меры, в том числе, дистанционный формат работы и обучения, прекращение полетов в некоторые страны, запрет на проведение массовых мероприятий. Несмотря на сокращение числа пассажиров в подземке из-за оттока туристов, студентов и трудовых мигрантов, нагрузка на сеть в метро росла в два раза быстрее, чем нагрузка на сеть МТС в регионе в целом: 70% против 35% соответственно.

Основная доля трафика приходится на трафик видеоконтента, на первом месте - Youtube, но и онлайн кинотеатры генерят изрядный трафик.

Хитом года в МТС называют сайты и мобильные предложения маркетплейсов и магазинов. Трафик в метро на такие площадки вырос в 400 раз, доля этого трафика в подземке - в 5 раз. Самыми популярными в МТС называют OZON, Wildberries, AliExpress, Lamoda.

Самые "качающие" - Новокузнецкая и Пролетарская. Их отличают длинные переходы и внушительный пассажиропоток, так что общий объем, характерный для них - более 300 ГБ в сутки.

Пиковая скорость на станциях и в переходах может достигать 500 Мбит/с, средняя скорость - порядка 90 Мбит/c. Такие результаты достигаются за счет агрегации сразу четырех частотных диапазонов - 800 МГц, 1800, 2100, 2600 МГц (поддержка комбинация всех четырех диапазонов обеспечена не на всей территоррии метро).

Сеть в перегонах также изрядна загружена, рекордные значения показывает перегон от ст. метро Ленинский проспект до Шаболовской - 300 ГБ в сутки. В среднем, в любом тоннеле трафик вдвое выше, чем на любом перроне.

Рекордные скорости

По данным МТС, самые высокие скорости мобильного интернета можно наблюдать в тоннелях на Таганско-Краснопресненской, Замоскворецкой, Сокольнической и Кольцевой линиях. Средние скорости в пиковые часы - около 50 Мбит/с. Очень неплохой результат.

И вновь мы видим печальные результаты ограничительных мер - На 13% сократился объем передачи данных на станциях «Выставочная» и «Международная» в Москва-сити, поскольку крупные компании, арендующие там офисы, перевели персонал на гибридный режим работы. Трафик также снизился на станциях вблизи автобусных остановок в аэропорты, пассажиропоток в которые в связи с ограничениями на авиасообщение, не вернулся на доковидный уровень 2019 года. Это коснулось станций «Домодедовская», «Планерная» и «Речной вокзал», где интернет-трафик снизился на 10%. Заметнее всего – почти на 20% – трафик стал ниже на станции «Юго-Западная», возле которой много вузов и автобусов за город и в аэропорт.

Как были достигнуты столь неплохие результаты?

Компания МТС сообщает, что в рамках строительства сети в московском метро в последние два года довела до 100% покрытие станций и тоннелей в Московском метро мобильной связью 4G, а также модернизировала сеть до 5G-ready. К ноябрю 2021 года МТС завершила агрегацию частот четырех диапазонов. Работы продолжаются и МТС обещает существенный рост скоростей доступа в туннелях, что, как ожидается, повысит доступные скорости до 200 Мбит/c и выше.

Вместе с тем, стоило бы отметить, что регулятору неплохо бы разрешить включение в московском метро сетей сотовой связи в режиме 5G. Это, конечно, следует "сопрячь" с выдачей операторам частот для сети 5G хотя бы в подземке, где они никому не создадут помех. В противном случае, мы можем в недалекой перспективе столкнуться уже не с ростом показателей, а с тем, что они начнут падать.

пресс-релиз МТС

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