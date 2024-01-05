5G SA: T-Mobile показала скорость выше 3.6 Гбит/с в тесте сети 5G SA с агрегацией 6 полос частот

05.01.2024, MForum.ru

3.6 Гбит/с в сети 5G SA без использования частот миллиметрового диапазона?! Да, это возможно, показали T-Mobile US, Ericsson и Qualcomm.

Американский оператор T-Mobile показал вызов с агрегацией 6CA, шести несущих полос частот, с использованием диапазона ниже 6 ГГц. Тесты проходили в действующей сети 5G SA T-Mobile с участием Ericsson и Qualcomm.

Объединялись 2 канала в диапазоне 2.5 ГГц, два канала PCS (1850-1910 МГц и 1930-1990) и два канала AWS (1710-1755 МГц и 2110-2115 МГц), что дало пул в 245 МГц.

Итог - продемонстрированная достижимость скоростей выше 3.6 Гбит/с с использованием частот только среднего диапазона частот.

В июле 2022 года T-Mobile провела на своей сети 5G SA первый вызов в режиме 4CA (2 x 2,5 ГГц, 1 х 1900 МГц и 1 х 600 МГц, всего 225 МГц), тогда удалось добиться скоростей до 3,3 Гбит/с.

В декабре 2023 года T-Mobile протестировала возможности 5G SA в диапазоне миллиметровых волн, объединив 8 каналов. Это дало скорости загрузки данных выше 4.3 Гбит/с без использования частот среднего или низкого диапазонов в виде «якорных». Также была показана скорость в аплинке выше 420 Мбит/с за счет объединения 4-х каналов. Конечно, мы знаем, что миллиметровый диапазон частот затрудняет оказание качественных услуг мобильной связи из-за слабых показателей проникновения сигнала. Но для FWA - применений, когда речь идет о беспроводном фиксированном доступе - это очень неплохой сценарий.

В целом все эти тесты с рекордами говорят об одном - лишних частот не бывает, агрегировать можно разные диапазоны, и это дает возможности даже в среднем диапазоне частот получить в сетях 5G SA скорости передачи на порядок большие, чем в сетях LTE.

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