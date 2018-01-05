Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года

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Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года

05.01.2018, MForum.ru

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Компания Samsung анонсировала систему-на-чипе Exynos 9810, нацеленную на флагманские устройства 2018 модельного года.

Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года

В состав вычислительной части Exynos 9810 входят 8 процессорных ядер, разделенных на два кластера. Производительный кластер представлен 4-мя ядрами собственной разработки. Их максимальная рабочая частота – 2,9 ГГц. Энергоэффективный кластер представлен 4-мя ядрами Cortex-A55 с максимальной рабочей частотой 1,9 ГГц. Графическая часть построена на базе системы Mali-G72MP18. В части производительности заявлен прирост в 2 раза в одноядерном режиме и до 40% в многоядерном. Графика стала быстрее на 20%, кроме того улучшена поддержка виртуальной реальности.

Exynos 9810 поддерживает память LPDDR4X, UFS 2.1, SD 3.0, а его модем обеспечивает LTE Cat.18 6CA (до 1,2 Гбит/с, на прием). Конфигурация устройств на основе Exynos 9810 может включать в себя 4К-экран и две 24 Мп камеры (либо сдвоенную 16 Мп камеру) с поддержкой записи 4К-видео с частотой до 120 кадров в секунду. Выпускаться новинка будет по 10 нм технологическому процессу второго поколения. Первым аппаратом на базе нового чипсета станет Galaxy S9, анонс которого ожидается уже в феврале текущего года.

Компоненты: Exynos 9810 - чипсет для флагманов 2018 года

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации samsung.com

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