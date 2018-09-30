Телеком: Verizon показал скорость 1.45 Гбит/c в сети 4G/LTE в Нью-Йорке

MForum.ru
30.09.2018,
Verizon активно развивает технологию 5G в нескольких городах США, включая предоставление услуг 5G Home internet and TV, но и о сети 4G/LTE компания не забывает. На днях с использованием базовой станции Nokia AirScale и тестового устройства Qualcomm на базе модема Snapdragon X24 LTE, Verizon зафиксировал пиковую скорость передачи данных на уровне 1.45 Гбит/c в сети 4G/LTE в Нью-Йорке.
Для этого агрегировалось 6 частотных полос, как в лицензируемых, так и в Wi-Fi диапазоне: 4 полосы в диапазоне 5 ГГц и 2 полосы в лицензируемых диапазонах PCS и AWS. Также использовалась классическая для таких экспериментов модуляция 256 QAM и 4х4 MIMO, соответствующие антенны оператор разместит уже более, чем в 1100 локациях. Источник: engadget.com.
Переход операторов связи к развитию сетей 5G вовсе не означает отказ от инвестиций в развитие и модернизацию сетей 4G / LTE. Напротив, эти сети необходимы особенно на старте сетей 5G, когда их покрытие носит очаговый характер - они выполняют роль “подстилающего покрытия”, ведь абонент 5G не должен лишаться возможности доступа к ШПД при выходе за зону покрытия соты 5G в ситуации, когда покрытие 5G еще не является сплошным. А ситуация несплошного покрытия сетей 5G будет характерна даже для передовых операторов в передовых странах еще несколько лет.
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теги: гигабитный LTE США Verizon LAA 4x4 MIMO 256QAM
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© Алексей Бойко,
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