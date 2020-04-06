Тренды: GSA представила краткие оценки и прогнозы по развитию LTE/5G в мире

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Тренды: GSA представила краткие оценки и прогнозы по развитию LTE/5G в мире

06.04.2020, MForum.ru

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Представляю очередные картинки и цифры от GSA. Синим цветом на картинке показан уверенный рост числа подключений к сетям LTE в мире. Красным - число пользователей "другими стандартами".

LTE и другие стандарты сотовой связи по числу подключений

Очевидно, что LTE уже опередил все предыдущие стандарты, тем более, что число тех, кто пользовался какими-то иными технологиями (GSM, CDMA), уверенно снижается.

Всего в мире, на конец 2019 года GSA по данным Omdia насчитывает 5.27 млрд пользователей сетями связи LTE.

За 2019 год добавилось более 1 млрд подключений к сетям LTE (+1,032 млрд), что соответствует приросту 24.4% год к году.

Подключения к сетям LTE - это более 57,7% от общего числа подключений к сетям мобильной связи всего мира.

Число подключений к сетям 5G на конец 2019 года, согласно оценкам GSA учетверилось и составило 17.73 млн, что пока что эквивалентно лишь 0.19% от общего числа подключений к сетям мобильной связи и ШПД.

Рост числа подключений к сетям LTE по регионам мира

Картинка дает наглядное представление о том, какие регионы активнее с внедрением LTE, а какие так и "не раскачались" и продолжают развивать сети других стандартов.

И о прогнозах. В Omdia, на данные которого ссылается GSA, прогнозируют, что к 2024 году в мире будет насчитываться порядка 10.4 млрд мобильных подключений.

В 2022 году на долю LTE будет приходиться 64,8% от общемирового числа подключений. И это будет год пика технологии, после чего число пользующихся ей абонентов медленно пойдет на спад в связи с массовым переходом на пользование 5G.

В период 2020-2024 доля пользователей GSM, как уверены в Omdia сократится с 16.1% до 7.5%, а доля WCDMA с 20.1% до 13,4%.

Прогноз долей рынка по итогам 2024 года по числу подключений к сетям различных поколений

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Ситуация с 5G в различных странах мира

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теги:GSA, статистика, прогнозы, число подключений

© Алексей Бойко, MForum.ru

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