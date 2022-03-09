5G: Эксперты ожидают начало взлета 5G mmWave в 2022 году

09.03.2022, MForum.ru

Руководители множества ведущих компаний и отраслевых групп в своих выступлениях в дни MWC 2022 заявляли, что телекоммуникационная отрасль достигла переломного момента - начиная с этого года решения 5G mmWave начнут получать все большее распространение высокими темпами.

Как ожидается, это будет способствовать развитию услуг и приложений следующего поколения.

Традиционно поддерживающий тему 5G mmWave Qualcomm, в лице Филиппа Поджианти, вице-президента компании по развитию бизнеса, объяснил, что миллиметровый диапазон поможет обеспечивать качественную услугу 5G в таких целевых локациях, как стадионы, предприятия или общественные места, где востребован трафик в особенно больших объемах.

В феврале 2022 года Verizon, официальный партнер Национальной футбольной лиги США по 5G, заявил о достижении скоростей передачи данных 3,89 Гбит/с на абонента в условиях стадиона, где проходил последний турнир Суперкубка. Оператор использовал сочетание полос в диапазонах 28 ГГц и 39 ГГц, а также в среднем диапазоне 3.5 ГГц (CBRS) и 3.7 ГГц (C-band). Для того чтобы достичь таких показателей на всей площади стадиона, площадку пришлось оборудовать более, чем 150 антеннами mmWave.

Американский Verizon - это, на сегодня, чемпион мира по масштабному использованию миллиметрового диапазона частот для 5G. Компания намерена обеспечить покрытие 5G mmWave для 175 млн человек в США еще до конца 2022 года, на два года ранее, чем планировалось ранее - фантастический результат.

Впрочем, в других технологически развитых странах также стараются не отставать с внедрением этих технологий. В частности, в Японии уже все крупные операторы страны развернули предоставление коммерчески доступных услуг 5G c использованием диапазона миллиметровых волн. В Австралии пока что этот опыт ограничен точками доступа 5G mmWave на поле для игры в крикет.

По данным Qualcomm, доступны или находятся в процессе запуска уже около 150 устройств с поддержкой диапазона mmWave. К 2023 каждый 5-й смартфон на рынке будет обеспечивать поддержку миллиметрового диапазона.

Как ожидается, ближайшие частотные аукционы в Испании, Объединенном королевстве и Франции будут стимулировать внедрение 5G mmWave в Европе.

В ноябре 2021 года Бразилия распределила частоты 26 ГГц, а правительство Индии планирует распределять частоты 5G в апреле или мае 2021 года.

В Singtel ожидают, что развертывание mmWave для предприятий будет более ориентировано на конкретные варианты использования, включая загрузку HD-видео. Эта сингапурская компания проводит испытания mmWave в аэропорту. Также первые коммерческие развертывания решений в диапазоне mmWave начались в начале 2021 года на заводах по производству носимой электроники.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: пятое поколение mmWave миллиметровый диапазон