Пятое поколение: Qualcomm анонсировал поддержку 5G SA mmWave — наконец-то!

11.05.2022, MForum.ru

10 мая 2022 года на саммите 5G в Сан-Диего, штат Калифорния, компания Qualcomm с использованием модемной системы Snapdragon X70 5G продемонстрировала первое в мире автономное соединение миллиметрового диапазона 5G mmWave SA с пиковой скоростью загрузки 10 Гбит/с (во время показа скорость достигала 8,3 Гбит/c). Но дело не только в скорости. Об этом рассказал вчера Forbes.

Автономный mmWave меняет правила игры

Напомню, что такое 5G mmWave. Это системы сотовой связи, которые используют частотные диапазоны с длиной волн от 24 ГГц и выше. Как правило, базовые станции в этом диапазоне имеют меньший радиус действия, важна, собственно, не столько дальность, сколько наличие прямой видимости между абонентским терминалом и антенной базовой станции. Что в идеальном случае подразумевает увеличение числа базовых станций 5G mmWave в сети по сравнению с, например, 5G ниже 6 ГГц. В обмен достижима в разы большая пропускная способность сети и меньшая задержка распространения сигнала.

Влияние появления 5G mmWave SA на рынок будет значительным. Дело в том, что эта технология не требует «привязки» к сети в миллиметровом диапазоне частот ниже 6 ГГц, что дает куда большую гибкость для развертывания сетей 5G в различных «географических» точках и с различным назначением.

Беспроводный доступ со скоростями и минимальными задержками, свойственными 5G mmWave SA создает новую модель оказания услуг FWA. Можно использовать высокоскоростные гигабитные оптоволоконные сети для доставки фиксированного ШПД до квартала или поселка, а «последние сотни метров» обеспечивать беспроводно. Что-то типа одной точки «Wi-Fi» доступа для целой многоэтажки или коттеджного поселка. Только вместо десятков или сотен точек Wi-Fi, к каждой из которых нужно дотянуть хотя бы «витую пару», одна базовая станций 5G mmWave SA.

Совсем уж быстрым переход на 5G mmWave SA не будет, рынок должен наполниться абонентскими терминалами с поддержкой этой технологии, но в целом тренд развития фиксированного доступа будет все более смещаться в сторону FWA. Особенно там, где до сих пор тянуть волокно и провода было экономически не очень интересно.

Новая особенность Qualcomm Snapdragon X70 Modem-RF — поддержка Smart Transmit 3.0, теперь оптимизация включила и Wi-Fi с Bluetooth

Эта технология оптимизирует скорость в аплинке (UL) абонентского устройства, когда это необходимо, а также помогает экономить электроэнергию в остальное время. Проще говоря, если вам нужно передавать видео, устройство это делает, потребляя больше энергии аккумулятора, а в остальное время потребление энергии батареи не столь велико.

Также поддерживается технология динамической оптимизации Smart Transmit для Wi-Fi и Bluetooth и работа абонентского терминала в режиме многолучевых сигналов.

Хотя основная новизна — это поддержка автономного 5G mmWave, нельзя не отметить такие сильные стороны радиосистемы Qualcomm, как агрегация до 3-х диапазонов 5G до 6 ГГц. Этот режим позволяет «выжать» до 6 Гбит/c даже на частотах, которые ранее использовались для LTE/3G. То есть в ситуации, когда сеть не столь плотная как 5G mmWave SA, но зато «дальнобойная» — решение для пригородов и «загородов».

Можно было бы говорить также и о адаптивной настройке антенны с использованием технологии ИИ, и оптимизации обратной связи с учетом состояния канала связи, и формировании луча mmWave также с использованием ИИ и автоматический выбор предпочтительной сети — все это оптимизирует работу устройства на базе Snapdragon X70 modem-RF.

В общем, Qualcomm не разочаровал своей новинкой, по крайней мере, на уровне ее анонса. Соответствующие чипы уже доступны для сэмплирования в странах, не затронутых санкциями, как Россия. Из нашей страны, напомню, даже доступ к сайту Qualcomm, закрыт американской стороной. Первые мобильные устройства на базе Snapdragon X70 появятся в коммерческой доступности ближе к концу 2022 года. Конечно, это не будет означать повсеместного появления сетей 5G mmWave SA. Но процесс, что называется, пошел. \\

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: пятое поколение Qualcomm США 5G SA mmWave 5G mmWave