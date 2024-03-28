Спутниковая связь: Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing

MForum.ru
28.03.2024,
Eutelsat OneWeb заключила свой первый контракт на предоставление широкополосного спутникового соединения с низкой околоземной орбите (LEO) в секторе бизнес-авиации. Об этом сообщает Mobile World Live. К спутникам оператора компанией ALOFT AeroArchitects будут подключены Boeing Businee Jets, которые обеспечат решением Stellar Blue Technologies, терминалом сотовой связи специально разработанным для самолетов.
Похоже, это будет только первым этапом сотрудничества ALOFT AeroArchitects и OneWeb. Сейчас компания работает над сертификацией решения спутникового подключения для Boeing 737. Как заявляет глава подразделения бизнес-авиации компании Джейсон Сперри, это сотрудничество обеспечит качество связи на борту самолетов, сравнимое с качеством наземных услуг, благодаря малой задержке, характерной для спутниковой связи на базе LEO-группировок.
Eutelsat OneWeb управляет более чем 630 спутниками LEO и 35 геостационарными (GEO) спутниками.
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теги: спутниковая связь LEO связь на борту самолета
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