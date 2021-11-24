Спутниковая связь: Orange Business Services предлагает российским судам географическое резервирование спутникового канала

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Спутниковая связь: Orange Business Services предлагает российским судам географическое резервирование спутникового канала

24.11.2021, MForum.ru

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Orange Business Services предлагает решение для судов, которое обеспечивает географическое резервирование спутникового канала в европейских водах.

Иногда бывает так, что при тех или иных курсах судна, случается перекрытие лучей спутник-судно конструкциями судна или рельефом и застройкой береговой линии. Эту проблему можно решать использованием нескольких альтернативных лучей от разных спутников.

Под услуги VSAT компания Orange Business Services задействовала 9 лучей спутник-судно, 7 из которых - на российские спутники Экспресс (в частности, Экспресс-АМ8 14ЗД) и Ямал, а 2 - на Eutelsat 36ВД (разнесен относительно Экспресс-АМ8 на 50 градусов).

В России Orange использует луч Eutelsat 36ВД "Европа-Азия", что обеспечивает резервное покрытие на Европу и расширенную зону предоставления услуг на Аравийском полуострове. Наиболее востребованный маршрут у российских клиентов Orange через Европу — это «Россия-Турция». Новый сегмент сети в комбинации с «Экспресс-АМ8» обеспечивает гарантированную связь на всем протяжении этого маршрута. Как и на Северном морском пути, Orange предлагает для российских судов на маршруте «Россия-Турция» фиксированный рублевый тариф.

Системы резервирования каналов предлагают и другие участники рынка. Проблему можно решать, например, разнесением антенн VSAT на нос и корму судна. 

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теги: спутниковая связь VSAT телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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