Спутниковая связь: Lynk Global наращивает капитализацию для продолжения проекта

07.02.2024, MForum.ru

Lynk Global договорилась о слиянии со специальной компанией по приобретению (SPAC) Slam. Сделка понадобилась потому, что Lynk столкнулась со сложностями привлечения финансов для своего проекта создания низколетящей группировки для оказания услуг D2C (прямой сотово-спутниковой связи).

Ожидается, что оценка объединенной компании составит $0,8 млрд. Объединенную компанию назовут Lynk Global Holding и планируют вывести на Nasdaq. Это позволит добавить сразу несколько вариантов привлечения капитала.

В Lynk Global очень спешат, конкуренция на рынке D2C обещает быть очень горячей (не в России). У компании пока что 3 спутника и планы нарастить группировку до 50 спутников до конца 2024 года.

В 2023 году и Lynk Global и конкурирующая AST SpaceMobile заявили, что первыми обеспечили двустороннюю голосовую связь между спутником и стандартным смартфоном.

Источник: Mobile World Live

Мой коммент:

Поскольку темой D2C с недавних пор занимается и SpaceX с ее Starlink, жизнь у провайдеров D2C будет яркой, и не у всех из них - долгой. Возможности долгого финансирования на этом рынке окажутся столь же важны, как и технические решения. Кому не хватит денег или мозгов, придется свернуть проект или продаться конкурентам, дальнейшая консолидация на рынке D2C вполне возможна. Но это позднее, а пока что нас ждет несколько лет весьма бурного развития этого рынка. Кроме американцев, услуги D2C начнут предоставлять Iridium, которая можно считать международной компанией, китайцы с их G60 Starlink (не путать с проектом Маска) и Guowang.

Обещают нам D2C в том или ином виде и в России, но не в ближайшие годы, этим занимаются в рамках проекта Бюро 1440.

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теги: сотово-спутниковая связь спутниковая связь низкоорбитальные группировки NTT D2C

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