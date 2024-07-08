Слухи: Redmi K70 Ultra получит экран C8+

MForum.ru
08.07.2024,
Ожидается, что Redmi представит Redmi K70 Ultra (флагманский смартфон, ориентированный на производительность) в Китае уже в этом месяце. Ван Тенг Томас, заместитель генерального директора китайского отдела маркетинга Xiaomi и генеральный директор бренда Redmi, подтвердил это в публикации на Weibo.
В своем сообщении на Weibo Ван Тенг Томас упомянул, что недавно он присутствовал на церемонии запуска панели дисплея C8+ в Ухане, совместной работы Xiaomi и TCL Huaxing. Он подчеркнул два основных улучшения в материале C8+: срок службы пикселей значительно увеличился (более чем на 100%), а светоотдача достигла самого высокого уровня в отрасли.
Ожидается, что экран C8+ и получит Redmi K70 Ultra, а его разрешение составит 1,5K. Также в сообщении указано, что речь идет о плоском экране с частотой обновления до 144 Гц и чипом PixelWorks X7, обеспечивающим улучшенные игровые возможности. Кроме того, в экран будет встроен дактилоскопический сенсор.
В части аппаратной платформы Redmi K70 Ultra ожидается чипсет Dimensity 9300 Plus, дополненный оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0. Возможные комбинации: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. За автономность новинки будет отвечать АКБ емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.
Фоточасть K70 Ultra будет включать 20-мегапиксельную фронтальную камеру и тройную тыловую камеру: 50 мегапикселей (основная) + 8 мегапикселей (сверхширокоугольная) + 2 мегапикселя (макро). Также в активе новинки ожидаются металлический каркас, мощный блок рассеивания тепла VC и корпус со степенью защиты IP68.
© Антон Печеровый,
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