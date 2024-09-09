Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

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Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

09.09.2024, MForum.ru

TCL анонсировала два новых смартфона с технологией дисплея NextPaper, которая направлена на снижение нагрузки на глаза. Новинки называются TCL 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G, причем общего у них больше, чем можно подумать глядя на названия.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

Новинки используют 6,8-дюймовый дисплей NxtPaper разрешением Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Панель NxtPaper изогнута по бокам на 2,5D. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу питания.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

Напомню, технология NxtPaper делает экран похожим на бумагу без отражений. На этот раз TCL реализовала физическую кнопку с правой стороны, под кнопкой питания, которая мгновенно переключает между режимами Normal, Color Paper и Max Ink. Последний режим позволяет читать до 7 дней или получать до 26 дней в режиме ожидания. Он позволяет выбрать до четырех приложений для работы в этом режиме и приостанавливает все остальные, чтобы обеспечить вам больше тишины и покоя во время чтения.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

Разрешение селфи-камеры TCL 50 составляет 8 Мп, в модели Pro – 50 Мп. Тыловые камеры новинок идентичны – 108 МП основной сенсор, 8 МП сверхширокоугольный и 2 МП макро.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

TCL 50 NxtPaper и 50 Pro NxtPaper базируются на чипсете Dimensity 6300 от MediaTek и оснащены 8 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти отличается – у базовой модели это 256 Гб, у Pro версии – 512 Гб. Для расширения встроенной памяти можно использовать карты microSD.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

В программной части – Android 14. TCL обещает два года обновлений ОС и поддержку до 2029 года для устройств, доступных в Европейском Союзе.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 5010 мАч, который поддерживает зарядку до 33 Вт, но зарядное устройство входит в комплект поставки только для версии Pro. Аналогичная ситуация с доступными аксессуарами — 50 и 50 Pro могут работать с флип-кейсом и стилусом T-Pen, но только Pro получит так называемый ПК-кейс.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

TCL предлагает 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G в сером, синем, белом, розовом и золотом цветах. TCL 50 NxtPaper 5G будет доступен только в ЕС по цене €229. TCL 50 Pro NxtPaper 5G будет продаваться в ЕС и Латинской Америки по цене €299.

Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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