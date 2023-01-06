Анонсы: Планшет TCL NxtPaper 12 Pro представлен официально

MForum.ru
06.01.2023,
Помимо линейки новых смартфонов, компания TCL представила планшетный компьютер TCL NxtPaper 12 Pro, оснащенный большим 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1440 пикселей и соотношением сторон 3:2.
В части «железа» TCL NxtPaper 12 Pro оснащен чипсетом MediaTek Kompanio 800T, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD.
Фотовозможности включают в себя 8-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру разрешением 13 Мп со светодиодной вспышкой на задней панели. АКБ новинки имеет емкость 8000 мАч и заряжается через USB-C. Программная составляющая – Android 12.
В комплект поставки TCL NxtPaper 12 Pro входит стилус E-Pen, который поддерживает более 8 192 уровней нажатия. TCL также предлагает дополнительный аксессуар – клавиатуру с магнитным креплением.
TCL NxtPaper 12 Pro доступен в США по цене 499 долларов (только Wi-Fi), а модель 5G появится позже в этом году по цене 549 долларов.
© Антон Печеровый,
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