Анонсы: Планшет TCL NxtPaper 12 Pro представлен официально

06.01.2023, MForum.ru

Помимо линейки новых смартфонов, компания TCL представила планшетный компьютер TCL NxtPaper 12 Pro, оснащенный большим 12,2-дюймовым экраном с разрешением 2160 x 1440 пикселей и соотношением сторон 3:2.

В части «железа» TCL NxtPaper 12 Pro оснащен чипсетом MediaTek Kompanio 800T, а также 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD.

Фотовозможности включают в себя 8-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру разрешением 13 Мп со светодиодной вспышкой на задней панели. АКБ новинки имеет емкость 8000 мАч и заряжается через USB-C. Программная составляющая – Android 12.

В комплект поставки TCL NxtPaper 12 Pro входит стилус E-Pen, который поддерживает более 8 192 уровней нажатия. TCL также предлагает дополнительный аксессуар – клавиатуру с магнитным креплением.

TCL NxtPaper 12 Pro доступен в США по цене 499 долларов (только Wi-Fi), а модель 5G появится позже в этом году по цене 549 долларов.