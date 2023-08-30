Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз

MForum.ru
30.08.2023,
Пару лет назад компания TCL представила технологию дисплеев NxtPaper, предназначенную для повышения комфорта для глаз и уменьшения бликов (в качестве дополнительного бонуса он также устойчив к отпечаткам пальцев) с сохранением ярких цветов экрана. Ранее экраны, выполненные по этой технологии, были применены в планшетах и ноутбуках, теперь она появилась в смартфонах.
TCL 40 NxtPaper оснащен ЖК-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 90 Гц (FHD+, 20,5:9). Стандартная функция NxtPaper позволяет регулировать цветовую температуру дисплея в зависимости от окружающего освещения.
Кроме того, в устройстве существует специальный режим электронной книги, который включает режим оттенков серого для пользовательского интерфейса, чтобы облегчить чтение для глаз. Кроме того, можно использовать телефон в качестве блокнота с помощью дополнительного чехла со стилусом T-Pen. Технология NxtPaper состоит из нескольких слоев, один из которых делает использование стилуса более близким к использованию настоящей ручки и бумаги.
В части «железа» TCL 40 NxtPaper оснащен Helio G88 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 8 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Также отметим стереодинамики с технологией DTS 3D Boom Sound и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем.
Конфигурация камеры TCL 40 NxtPaper включает в себя основной модуль разрешением 50 МП (матрица 1/2,76 дюйма, размер пикселей 0,64 мкм) дополненный сверхширокоугольной 5 Мп камерой и макромодулем разрешением 2 МП. Фронтальная камера представлена сенсором разрешением 32 МП (1/3,45 дюйма, 0,65 мкм). Тыловая и фронтальная камеры могут записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.
TCL 40 NxtPaper поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт (USB-PD 3.0) для аккумулятора емкостью 5010 мАч. 50% достигается примерно за полчаса, полная зарядка занимает 100 минут. В комплект поставки входят зарядное устройство мощностью 33 Вт и кабель USB-C 2.0.
Вторая новинка, TCL 40 NxtPaper 5G, предназначена для сетей 5G. Ее аудитория – желающие получить подключение к сетям 5G, при разумной цене устройства. И это не могло не сказаться на спецификациях.
В частности экран TCL 40 NxtPaper 5G несколько меньше, чем на 4G-модели – 6,6-дюйма при разрешении HD+ (20:9). Частота обновления экрана 9 Гц, поддержка T-Pen присутствует. Чипсет Dimensity 6020 работает в паре с хранилищем емкостью 256 ГБ, но объем оперативной памяти был уменьшен до 6 ГБ (+6 ГБ виртуальной). Двойной слот для карт может принимать две SIM-карты или одну SIM-карту и одну карту microSD. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Причем, в комплект поставки входит только кабель, а зарядное устройство нужно приобрести отдельно.
TCL 40 NxtPaper 5G по-прежнему может похвастаться тройной камерой, включая основной модуль на 50 МП (1/2,76 дюйма, 0,64 мкм). Но вспомогательные модули скромнее – 2 Мп макро-камера и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. Селфи-камеру заменили на 8-мегапиксельный сенсор. Как и модель 4G, TCL 40 NxtPaper 5G оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Однако у него нет разъема 3,5 мм, а динамик только один.
В программной части обе новинки поставляются с Android 13 с пользовательским интерфейсом NxtPaper из коробки. Они получат минимум одно обновление ОС и патчи безопасности в течение минимум двух лет (в дальнейшем срок поддержки может быть увеличен).
Смартфоны NxtPaper поступят в продажу «всего через несколько недель». TCL 40 NxtPaper будет стоить 200 евро, европейский релиз назначен на сентябрь. В других регионах новинка появится позднее. TCL 40 NxtPaper 5G будет стоить 250 евро, начало продаж в Европе в октябре. До остальных рынков устройство доберется к концу 2023 года. Детальных планов по глобальному релизу пока не озвучено.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Планшет TCL NxtPaper 12 Pro представлен официально / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии TCL 40 представлены на CES 2023 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru