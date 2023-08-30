Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз

30.08.2023, MForum.ru

Пару лет назад компания TCL представила технологию дисплеев NxtPaper, предназначенную для повышения комфорта для глаз и уменьшения бликов (в качестве дополнительного бонуса он также устойчив к отпечаткам пальцев) с сохранением ярких цветов экрана. Ранее экраны, выполненные по этой технологии, были применены в планшетах и ноутбуках, теперь она появилась в смартфонах.

TCL 40 NxtPaper оснащен ЖК-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 90 Гц (FHD+, 20,5:9). Стандартная функция NxtPaper позволяет регулировать цветовую температуру дисплея в зависимости от окружающего освещения.

Кроме того, в устройстве существует специальный режим электронной книги, который включает режим оттенков серого для пользовательского интерфейса, чтобы облегчить чтение для глаз. Кроме того, можно использовать телефон в качестве блокнота с помощью дополнительного чехла со стилусом T-Pen. Технология NxtPaper состоит из нескольких слоев, один из которых делает использование стилуса более близким к использованию настоящей ручки и бумаги.

В части «железа» TCL 40 NxtPaper оснащен Helio G88 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти (с возможностью расширения до 8 ГБ виртуальной памяти) и 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Также отметим стереодинамики с технологией DTS 3D Boom Sound и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем.

Конфигурация камеры TCL 40 NxtPaper включает в себя основной модуль разрешением 50 МП (матрица 1/2,76 дюйма, размер пикселей 0,64 мкм) дополненный сверхширокоугольной 5 Мп камерой и макромодулем разрешением 2 МП. Фронтальная камера представлена сенсором разрешением 32 МП (1/3,45 дюйма, 0,65 мкм). Тыловая и фронтальная камеры могут записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

TCL 40 NxtPaper поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт (USB-PD 3.0) для аккумулятора емкостью 5010 мАч. 50% достигается примерно за полчаса, полная зарядка занимает 100 минут. В комплект поставки входят зарядное устройство мощностью 33 Вт и кабель USB-C 2.0.

Вторая новинка, TCL 40 NxtPaper 5G, предназначена для сетей 5G. Ее аудитория – желающие получить подключение к сетям 5G, при разумной цене устройства. И это не могло не сказаться на спецификациях.

В частности экран TCL 40 NxtPaper 5G несколько меньше, чем на 4G-модели – 6,6-дюйма при разрешении HD+ (20:9). Частота обновления экрана 9 Гц, поддержка T-Pen присутствует. Чипсет Dimensity 6020 работает в паре с хранилищем емкостью 256 ГБ, но объем оперативной памяти был уменьшен до 6 ГБ (+6 ГБ виртуальной). Двойной слот для карт может принимать две SIM-карты или одну SIM-карту и одну карту microSD. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Причем, в комплект поставки входит только кабель, а зарядное устройство нужно приобрести отдельно.

TCL 40 NxtPaper 5G по-прежнему может похвастаться тройной камерой, включая основной модуль на 50 МП (1/2,76 дюйма, 0,64 мкм). Но вспомогательные модули скромнее – 2 Мп макро-камера и 2 Мп сенсор для определения глубины сцены. Селфи-камеру заменили на 8-мегапиксельный сенсор. Как и модель 4G, TCL 40 NxtPaper 5G оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в кнопку питания. Однако у него нет разъема 3,5 мм, а динамик только один.

В программной части обе новинки поставляются с Android 13 с пользовательским интерфейсом NxtPaper из коробки. Они получат минимум одно обновление ОС и патчи безопасности в течение минимум двух лет (в дальнейшем срок поддержки может быть увеличен).

Смартфоны NxtPaper поступят в продажу «всего через несколько недель». TCL 40 NxtPaper будет стоить 200 евро, европейский релиз назначен на сентябрь. В других регионах новинка появится позднее. TCL 40 NxtPaper 5G будет стоить 250 евро, начало продаж в Европе в октябре. До остальных рынков устройство доберется к концу 2023 года. Детальных планов по глобальному релизу пока не озвучено.