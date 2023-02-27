Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE

MForum.ru
27.02.2023,
На выставке CES TCL представила три доступных телефона для европейского и азиатского рынков: TCL 40 SE, 408 и 403. Все три модели предназначены только для 4G-сетей. На MWC компания представляет новые смартфоны серии 40, некоторые из которых имеют 5G, причем все они доступны по цене от 200 долларов и ниже.
TCL 40х 5G оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (20:9) на передней панели с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. 8-мегапиксельная фронтальная камера может выполнять разблокировку по лицу, а боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает альтернативный метод безопасной разблокировки. Тыловая камера представлена связкой 50 Мп и двух 2 Мп сенсоров.
40 X базируется на чипсете Dimensity 700 (7-нм чип конца 2020 года), который сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ через слот microSD). Что еще более важно, модем 5G обещает скорость нисходящего канала до 2,77 Гбит/с и поддерживает новый тип голосовых вызовов VoNR. В TCL 40х 5G установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Цена состаляет порядка $200…220.
TCL 40 XE 5G похож на X, но он заметно доступнее – 170 долларов, что делает его самым дешевым телефоном 5G от TCL. Тем не менее, он использует тот же Dimensity 700, что и X, и имеет ту же конфигурацию памяти 4/64 ГБ (в комплекте со слотом для карт памяти microSD).
Камера на задней панели получает лишь 13-мегапиксельный основной сенсор (также остается пара 2-мегапиксельных помощников). Однако селфи-камера осталась неизменной с 8-мегапиксельным датчиком. Безопасность обеспечивается либо разблокировкой по лицу, либо боковым считывателем отпечатков пальцев.
XE имеет тот же 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Это сравнимо с прошлогодним TCL 30 XE. Заметным обновлением по сравнению со старым XE является батарея емкостью 5000 мАч (что на 500 мАч больше, чем у базовой модели).
Следующая новинка обращает внимание отсутствием «5G» в названии — TCL 40 XL получил дисплей большего размера, а не возможности подключения сетей следующего поколения. Диагональ экрана 6,75 дюйма, хотя TCL сохранила разрешение HD+ (частота обновления 60 Гц). Как и смартфоны X-серии, этот телефон имеет тройную камеру 50 + 2 + 2 МП сзади и 8-мегапиксельную камеру с вырезом спереди. 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, как у прошлогодней модели больше нет.
Память в TCL 40 XL увеличена до 128 ГБ (с возможностью расширения с помощью карт microSD до 512 ГБ), хотя ОЗУ остается на уровне 4 ГБ. Телефон оснащен Helio G37, 12-нм чипом с восемью ядрами Cortex-A53 и PowerVR GE8320, довольно низким уровнем по сравнению с моделями 5G, перечисленными выше, но наравне с 40 SE.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.01. [Новинки] Анонсы: Планшет TCL NxtPaper 12 Pro представлен официально / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии TCL 40 представлены на CES 2023 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Nokia C22 и C32 – 3 дня работы от одной зарядки / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Nokia C02 с Android 12 Go / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации Vivo X Fold 2 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Poco C55 с Helio G85 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности об игровых смартфонах Black Shark 6 / MForum.ru
22.02. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V27e / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии vivo V27 представляет 1 марта / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Бюджетный планшет HTC A102 получит 11-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek и Android 12 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Появились изображения Redmi A2 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y56 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились некоторые спецификации Oppo Reno 10 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: В Индии готовится анонс Poco C55 / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: ZTE тизерит анонс Nubia Pad 3D Launching 28 февраля на MWC 2023 / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Magic5 Lite на Snapdragon 695 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Анонсы: Nokia X30 5G представлен в Индии / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 40 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Lava Agni 2 5G / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: В работе Realme GT Neo 5 SE на чипсете Snapdragon 7+ Gen 1 / MForum.ru