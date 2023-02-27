Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии TCL 40 XE

27.02.2023, MForum.ru

На выставке CES TCL представила три доступных телефона для европейского и азиатского рынков: TCL 40 SE, 408 и 403. Все три модели предназначены только для 4G-сетей. На MWC компания представляет новые смартфоны серии 40, некоторые из которых имеют 5G, причем все они доступны по цене от 200 долларов и ниже.

TCL 40х 5G оснащен 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (20:9) на передней панели с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. 8-мегапиксельная фронтальная камера может выполнять разблокировку по лицу, а боковой сканер отпечатков пальцев обеспечивает альтернативный метод безопасной разблокировки. Тыловая камера представлена связкой 50 Мп и двух 2 Мп сенсоров.

40 X базируется на чипсете Dimensity 700 (7-нм чип конца 2020 года), который сочетается с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти (с возможностью расширения до 1 ТБ через слот microSD). Что еще более важно, модем 5G обещает скорость нисходящего канала до 2,77 Гбит/с и поддерживает новый тип голосовых вызовов VoNR. В TCL 40х 5G установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. Цена состаляет порядка $200…220.

TCL 40 XE 5G похож на X, но он заметно доступнее – 170 долларов, что делает его самым дешевым телефоном 5G от TCL. Тем не менее, он использует тот же Dimensity 700, что и X, и имеет ту же конфигурацию памяти 4/64 ГБ (в комплекте со слотом для карт памяти microSD).

Камера на задней панели получает лишь 13-мегапиксельный основной сенсор (также остается пара 2-мегапиксельных помощников). Однако селфи-камера осталась неизменной с 8-мегапиксельным датчиком. Безопасность обеспечивается либо разблокировкой по лицу, либо боковым считывателем отпечатков пальцев.

XE имеет тот же 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Это сравнимо с прошлогодним TCL 30 XE. Заметным обновлением по сравнению со старым XE является батарея емкостью 5000 мАч (что на 500 мАч больше, чем у базовой модели).

Следующая новинка обращает внимание отсутствием «5G» в названии — TCL 40 XL получил дисплей большего размера, а не возможности подключения сетей следующего поколения. Диагональ экрана 6,75 дюйма, хотя TCL сохранила разрешение HD+ (частота обновления 60 Гц). Как и смартфоны X-серии, этот телефон имеет тройную камеру 50 + 2 + 2 МП сзади и 8-мегапиксельную камеру с вырезом спереди. 5-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, как у прошлогодней модели больше нет.

Память в TCL 40 XL увеличена до 128 ГБ (с возможностью расширения с помощью карт microSD до 512 ГБ), хотя ОЗУ остается на уровне 4 ГБ. Телефон оснащен Helio G37, 12-нм чипом с восемью ядрами Cortex-A53 и PowerVR GE8320, довольно низким уровнем по сравнению с моделями 5G, перечисленными выше, но наравне с 40 SE.