Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

MForum.ru

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

30.08.2023, MForum.ru

Помимо смартфонов, портфолио TCL пополнили планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, а также очки виртуальной реальности RayNeo X2 AR.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

TCL Tab 10 Gen2 оснащен 10,36-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1200 x 2000 пикселей и чипсетом Helio P22T, а также 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти, которую также можно расширить с помощью слота для карт microSD. Планшет имеет тонкий металлический корпус толщиной 7,4 мм и весит всего 425 граммов. Разрешение фронтальной камеры 5 МП, а тыловой — 8 Мп. Также присутствует светодиодная вспышка. Tab 10 Gen2 поддерживает ввод стилусом и оснащен двумя динамиками.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

Tab 10L Gen2 оснащен 10,1-дюймовым IPS -дисплеем разрешением 800 x 1200 пикселей и чипсетом Mediatek MT8766B, дополненным 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение фронтальной камеры – 2 Мп. Также отменим два динамика и разъем для наушников.

Программное обеспечение обоих планшетов включает в себя Android 13. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч, но мощность зарядки всего 10 Вт. Цена TCL Tab 10 Gen2 составит 169 евро, Tab 10L Gen2 – 109 евро.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

Еще одной новинкой стали Очки RayNeo X2 AR, оснащенные бинокулярными полноцветными оптическими волноводами microLED с яркостью до 1000 нит. В части «железа» новинка базируется на платформе Qualcomm Snapdragon XR2.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

TCL позиционирует RayNeo X2 как идеальное интеллектуальное устройство-помощник, способное в режиме реального времени переводить на несколько языков, осуществлять навигацию по интерактивным ориентирам, а также совершать видеозвонки и воспроизводить музыку через встроенные динамики.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

В ножках также имеется камера, которую можно использовать для захвата изображений и видео. В очках установлен аккумулятор емкостью 590 мАч, которого хватает на 3 часа непрерывного использования. TCL RayNeo X2 будет запущен сначала в Китае в ближайшие недели, а позднее в этом году состоится глобальный релиз.

Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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