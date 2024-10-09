Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии

MForum.ru
09.10.2024,
Tecno выпустила новый бюджетный смартфон на индийском рынке. Spark 30C 5G представляет собой 5G-вариант Spark 30C 4G, выпущенного в сентябре 2024 года. Самым примечательным аспектом устройства является его дизайн.
Сзади у него такое же расположение камеры и светодиодной вспышки, а также овальный модуль, как у нового Apple iPhone 16. Основной сенсор – 48 Мп Sony IMX582, который дополняет сенсор для AI. Для сэлфи и видеозвонков служит 8 Мп сенсор, размещенный в вырезе экрана.
Tecno Spark 30C 5G оснащен 6,67-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Основа аппаратной части MediaTek Dimensity 6300, сопряженный с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить карт MicroSD. В программной части Spark 30C 5G работает на базе ОС Android 14 с пользовательской оболочкой HiOS 14 из коробки.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Прочие характеристики включают рейтинг IP54 в части защиты от воды и пыли, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъем, две SIM-карты, ИК-порт для управления техникой и боковой сканер отпечатков пальцев.
Tecno выпустила Spark 30C 5G в Индии в цветах Midnight Shadow, Azure Skye и Aurora Cloud. Покупатели также получают дополнительную заднюю панель в коробке. Начальная цена составляет 9999 индийских рупий за вариант 4 ГБ + 64 ГБ, в то время как вариант 4 ГБ + 128 ГБ стоит 10499 индийских рупий.
© Антон Печеровый,
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