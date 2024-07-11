Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии

MForum.ru
11.07.2024,
В Индии анонсирован смартфон Tecno Spark 20 Pro 5G. Новинка базируется на чипсете Dimensity 6080 и работает под управлением Android 14 с оболочкой HiOS 14.
Tecno Spark 20 Pro 5G оснащен 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.
Фоточасть Tecno Spark 20 Pro 5G включает в себя 3 камеры: основную 108 МП и макро 2 МП на задней панели, также 8 Мп фронтальную камеру для селфи спереди. Также отметим стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и степень защиты IP53.
Tecno Spark 20 Pro 5G предлагается в цветах Startrail Black и Glossy White. Возможных конфигураций памяти две: 8 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Их цена составляет 15 999 индийских рупий (190 долларов США) и 16 999 индийских рупий (205 долларов США), соответственно. Продажи Spark 20 Pro 5G на индийском рынке начались сегодня ( 11 июля) в онлайн и офлайн магазинах.
© Антон Печеровый,
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