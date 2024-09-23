Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
23.09.2024,
Tecno официально выпустила новейший бюджетный смартфон Spark 30. Устройство может похвастаться большим 6,78-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, тыловой камерой разрешением 64 Мп и 13 Мп фронтальной камерой.
Основа аппаратной части Tecno Spark 30 – чипсет MediaTek Helio G91 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Программная часть – Android 14 из коробки, однако информацию о планах обновлений программного обеспечения производитель не приводит.
За автономность Tecno Spark 30 отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Также присутствуют два динамиками с Dolby Atmos, защита от воды и пыли по классу IP64 и поддержка NFC.
Новинка уже появилась на танзанийском сайте Tecno в цветовых вариантах Orbit White и Orbit Black, цены и сведения о доступности для других рынков еще не объявлены.
© Антон Печероый,
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