Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально

11.09.2024, MForum.ru

Компания Tecno представила смартфон Spark 30C. Вероятно, новинка является прямым конкурентом для выпущенного в прошлом месяце смартфона Redmi 14C, поскольку характеристики у них довольно схожи.

Spark 30C оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720x1600 точек и частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельной тыловой камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Основа аппаратной платформы MediaTek Helio G81. Новинка будет предлагаться в четырех комбинациях ОЗУ/хранилища: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 4/256 ГБ и 8/256 ГБ. Spark 30C также получил боковой сканер отпечатков пальцев, два симметричных динамика и класс защиты от пыли и брызг IP54.

Купить Tecno Spark 30C можно будет в цветах Orbit Black, Orbit White и Magic Skin 3.0. Tecno обещает «4 года и более непрерывной работы», поскольку аккумулятор ухудшается до 80% или более от своей первоначальной емкости после более чем 1000 циклов зарядки. Цены пока не объявлены.