MForum.ru
11.09.2024,
Компания Tecno представила смартфон Spark 30C. Вероятно, новинка является прямым конкурентом для выпущенного в прошлом месяце смартфона Redmi 14C, поскольку характеристики у них довольно схожи.
Spark 30C оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 720x1600 точек и частотой обновления 120 Гц, 50-мегапиксельной тыловой камерой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.
Основа аппаратной платформы MediaTek Helio G81. Новинка будет предлагаться в четырех комбинациях ОЗУ/хранилища: 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 4/256 ГБ и 8/256 ГБ. Spark 30C также получил боковой сканер отпечатков пальцев, два симметричных динамика и класс защиты от пыли и брызг IP54.
Купить Tecno Spark 30C можно будет в цветах Orbit Black, Orbit White и Magic Skin 3.0. Tecno обещает «4 года и более непрерывной работы», поскольку аккумулятор ухудшается до 80% или более от своей первоначальной емкости после более чем 1000 циклов зарядки. Цены пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru
08.08. [Новинки] Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн развернул VoLTE во всех регионах присутствия в России / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 Pro и Pro Max оснащены чипом A18 Pro с улучшенной на 20% «устойчивой» производительностью / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 16 и 16 Plus с функциями искусственного интеллекта представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Компоненты: Apple представляет чипсеты A18 и A18 Pro / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: TCL анонсирует 50 NxtPaper 5G и 50 Pro NxtPaper 5G с дисплеями NxtPaper / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2 / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 Pro на базе Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y300 Pro анонсирован в Китае с SD6 Gen 1 и 6,77-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50 дебютирует с Dimensity 6300 и 48-мегапиксельной основной камерой / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Acer Iconia X12 на базе MediaTek Helio G99 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Компактный и мощный смартфон Moto S50 представлен в Китае / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 будет использовать только чипы Snapdragon, а Fold7 и Flip7 получат Exynos 2500 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A06 представлен в Индии / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M05 может быть анонсирован в ближайшие недели / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники Redmi Buds 6 Lite представлены официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 6 Gen 3 появился на официальном сайте / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra замечен в GeekBench / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 4G и Zero 40 5G представлены официально / MForum.ru