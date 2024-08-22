Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc

22.08.2024, MForum.ru

Tecno пополнила линейку Spark смартфоном Go 1. Новинка представляет собой устройство начального уровня на базе Android 14 Go. На рынок Нигерии смартфон вышел как Tecno Pop 9.

Tecno Spark Go 1 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана находится фронтальная камера разрешением 8 Мп. Основной сенсор тыловой камеры – 13 Мп.

Основа аппаратной части чипсет T615 от Unsioc, который работает в паре с 3/4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт.

Tecno Spark Go 1 поставляется в черном Startrail Black и белом Glittery White. Цены и доступность пока не уточняются.